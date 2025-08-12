Empor Weimar (C): Trainingslager erfolgreich abgeschlossen

Das Trainingslager liegt hinter uns – und unsere Jungs haben in nur einer Woche ganze zehn intensive Trainingseinheiten absolviert. Dabei stand nicht nur die körperliche Fitness im Vordergrund, sondern auch das Erlernen und Festigen wichtiger taktischer sowie spielerischer Elemente. Als Trainerteam können wir den Spielern nur großen Respekt zollen: Sie haben sich immer wieder motiviert, zum Training zu kommen, alles zu geben und damit entscheidend zu ihrer eigenen Weiterentwicklung beigetragen.

Die beiden Testspiele am Ende der Woche zeigten deutlich, welche Ambitionen wir in dieser Saison verfolgen. Am Freitag feierten wir einen 5:0-Erfolg gegen den VfB Oberweimar, am Sonntag folgte ein weiterer 5:0-Sieg gegen die Sportfreunde Marbach. Gleichzeitig wurde klar, dass im Bereich der taktischen Disziplin noch Arbeit vor uns liegt. Am 17. August steht nun noch das letzte Vorbereitungsspiel gegen Großschwabhausen auf dem Plan, bevor es am 24. August im Heimspiel gegen Blau-Weiß Schmiedehausen wieder ernst wird.

Unterm Strich sind wir als Trainerteam mehr als zufrieden und brennen darauf, dass die Saison endlich losgeht!