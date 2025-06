Empor Weimar (C): Schlussspurt sichert versöhnlichen Abschluss

Die C1-Junioren unter Trainer Patrick Holecek haben eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen hinter sich – und dabei vor allem eins bewiesen: echte Moral. Nach einem schwierigen Winter, in dem vier Spieler den Verein verließen und der Kader spürbar schrumpfte, sah es zunächst nicht rosig aus. Zwar stieß mit Mo Alzekh (VSG Union Weimar-Nord) ein Neuzugang dazu, doch die Mannschaft musste sich oft mit Spielern aus der B2 verstärken, die noch für die C-Junioren spielberechtigt waren. In der Halle lief es nicht rund: Weder bei den KFA-Kreismeisterschaften noch beim Empor-Cup war etwas Zählbares drin.

Am Ende steht Platz 6 in der Tabelle – und das Gefühl, als Team zusammengewachsen zu sein. Mit neuen Kräften aus den D-Junioren und nur wenigen Abgängen in Richtung B-Junioren darf man in der kommenden Saison gespannt sein, was in dieser Mannschaft steckt.