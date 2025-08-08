 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht
– Foto: VFB Oberweimar

Empor Weimar: C-Junioren zweites Testspiel gegen Sportfreunde Marbach

FC Empor 06
Marbach II

So., 10.08.2025, 10:00 Uhr
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06
Sport-Freunde Marbach
Sport-Freunde Marbach
10:00

Nach dem Testspiel gegen den VfB Oberweimar treten die C-Junioren des FC Empor Weimar 06 erneut zuhause an. Am Sonntag um 10 Uhr empfangen sie die Sportfreunde Marbach zum nächsten Testspiel im Wimaria-Stadion. Im Fokus steht weiterhin, Abläufe auf dem Großfeld zu festigen und insbesondere die aufrückenden Spieler besser kennenzulernen.

Aufrufe: 08.8.2025, 09:00 Uhr
Rene HeinzeAutor