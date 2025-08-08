Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: VFB Oberweimar
Empor Weimar: C-Junioren zweites Testspiel gegen Sportfreunde Marbach
Nach dem Testspiel gegen den VfB Oberweimar treten die C-Junioren des FC Empor Weimar 06 erneut zuhause an. Am Sonntag um 10 Uhr empfangen sie die Sportfreunde Marbach zum nächsten Testspiel im Wimaria-Stadion. Im Fokus steht weiterhin, Abläufe auf dem Großfeld zu festigen und insbesondere die aufrückenden Spieler besser kennenzulernen.