Empor Weimar: C-Junioren zweites Testspiel gegen Sportfreunde Marbach

Nach dem Testspiel gegen den VfB Oberweimar treten die C-Junioren des FC Empor Weimar 06 erneut zuhause an. Am Sonntag um 10 Uhr empfangen sie die Sportfreunde Marbach zum nächsten Testspiel im Wimaria-Stadion. Im Fokus steht weiterhin, Abläufe auf dem Großfeld zu festigen und insbesondere die aufrückenden Spieler besser kennenzulernen.