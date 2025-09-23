„Empor Weimar (C-Junioren) siegt souverän im Pokal“

In der 1. Runde des Kreispokals setzte sich der FC Empor Weimar souverän bei der SG VfB Apolda durch. Zwar ging Apolda bereits in der 3. Minute durch Yoshevski in Führung, doch Empor drehte die Partie eindrucksvoll. Alzekh glich nach 26 Minuten aus, ehe Dyachenko (34.), und Walther (35.)innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse sorgten.

Nach der Pause legte Rosner (37.) und erneut Walther noch einmal nach und machte den 5:1-Erfolg perfekt. Damit feiern wir den fünften Pflichtspielsieg im fünften Spiel.

Weiter geht es nun am Sonntag um 12:30 Uhr im heimischen Wimaria-Stadion mit dem Spitzenspiel gegen Fortuna Großschwabhausen.

