Empor Weimar: C-Jugend vor Spitzenspiel in Schöndorf 💙💛

Am Samstag um 10:30 Uhr steht für unsere C-Junioren das absolute Topspiel der Hinrunde an. Als Tabellenzweiter gastieren wir beim Schöndorfer SV, der aktuell an der Spitze steht. Bei einem Spiel weniger liegen wir drei Punkte hinter den „Füchsen“ und wollen mit einem Erfolg den Druck nach oben erhöhen – zugleich ist es das letzte Pflichtspiel vor der Winterpause. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Offensivspielern Lenny Schlechtiger und Jonas Breu, die bei Schöndorf regelmäßig für Gefahr sorgen. Mit einer konzentrierten und leidenschaftlichen Leistung soll dennoch etwas Zählbares mit nach Hause genommen werden. Ein würdiger Abschluss zum Jahresende wartet auf beide Teams – Spannung garantiert.