 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

Empor Weimar: Brantl verlässt Empor

Wie in jeder Transferphase gibt es auch beim FC Empor Weimar 06 Veränderungen im Kader. Neben Neuzugängen wird es auch Abgänge geben. Wir möchten euch die Veränderungen nach und nach vorstellen.rnrn

von Rene Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FC Empor Weimar 06

Verlinkte Inhalte

2.KK Gr. B
FC Empor 06 III
Justin Brantl
Justin Brantl

Zweiter Abgang bei unserer dritten Männermannschaft im Sommer Der zweite Abgang unserer dritten Männermannschaft in dieser Sommerpause ist Justin Brantl. Brantl kam zur Saison 2024/25 zu uns und spielte zunächst für unsere zweite Männermannschaft. Dort kam er in acht Punktspielen zum Einsatz und konnte einen Treffer erzielen. In der vergangenen Saison stand Justin nur noch einmal für unsere dritte Mannschaft auf dem Platz. Nun folgt die Abmeldung.

Für seine Zukunft wünschen wir Justin alles Gute und weiterhin viel Erfolg!