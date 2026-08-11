Empor Weimar: Brantl verlässt Empor

– Foto: FC Empor Weimar 06

Zweiter Abgang bei unserer dritten Männermannschaft im Sommer Der zweite Abgang unserer dritten Männermannschaft in dieser Sommerpause ist Justin Brantl. Brantl kam zur Saison 2024/25 zu uns und spielte zunächst für unsere zweite Männermannschaft. Dort kam er in acht Punktspielen zum Einsatz und konnte einen Treffer erzielen. In der vergangenen Saison stand Justin nur noch einmal für unsere dritte Mannschaft auf dem Platz. Nun folgt die Abmeldung.

Für seine Zukunft wünschen wir Justin alles Gute und weiterhin viel Erfolg!