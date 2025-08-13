 2025-08-11T11:59:41.423Z

Empor Weimar begrüßt Rückkehrer Hendrik Eitner 💙💛

Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rnrn

Nach einer einjährigen Pause kehrt Hendrik Eitner zurück zum FC Empor Weimar 06. Der 22-Jährige ist Eigengewächs des Vereins und stand bis zur Saison 2023/24 als Stammkeeper der 2. Mannschaft im Tor. Mit seiner Rückkehr wird er die Torhüterpositionen der 2. und 3. Mannschaft verstärken und dem Team mit seiner Erfahrung und Sicherheit im Kasten helfen.

Willkommen zurück, Hendrik! 💙💛

