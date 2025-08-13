Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: FC Empor Weimar 06
Empor Weimar begrüßt Rückkehrer Hendrik Eitner 💙💛
Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rnrn
Nach einer einjährigen Pause kehrt Hendrik Eitner zurück zum FC Empor Weimar 06. Der 22-Jährige ist Eigengewächs des Vereins und stand bis zur Saison 2023/24 als Stammkeeper der 2. Mannschaft im Tor. Mit seiner Rückkehr wird er die Torhüterpositionen der 2. und 3. Mannschaft verstärken und dem Team mit seiner Erfahrung und Sicherheit im Kasten helfen.