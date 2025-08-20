 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
– Foto: Rene Heinze

Empor Weimar begrüßt Paul Leopold Gutschke 💙💛

Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rnrn

Mit Paul Leopold Gutschke dürfen wir einen weiteren jungen Spieler beim FC Empor Weimar 06 willkommen heißen. Der 18-jährige Abwehrspieler macht seine ersten Schritte im Männerbereich und wird vor allem in der 3. Mannschaft eingesetzt.

Willkommen bei Empor, Paul! 💙💛

Rene HeinzeAutor