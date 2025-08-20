Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Rene Heinze
Empor Weimar begrüßt Paul Leopold Gutschke 💙💛
Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rnrn
Mit Paul Leopold Gutschke dürfen wir einen weiteren jungen Spieler beim FC Empor Weimar 06 willkommen heißen. Der 18-jährige Abwehrspieler macht seine ersten Schritte im Männerbereich und wird vor allem in der 3. Mannschaft eingesetzt.