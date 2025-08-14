 2025-08-14T11:39:53.462Z

Empor Weimar begrüßt Neuzugang Simon Söchting 💙💛

Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!

Ein weiterer Neuzugang im Herrenbereich ist Simon Söchting. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler war bislang in der Hochschulliga in Erfurt aktiv und bringt viel Spielwitz und Offensivdrang mit zu Empor. Schon in seinem ersten Testspiel im blau-gelben Trikot gegen den SV Witzleben konnte Simon überzeugen – mit einem Tor stellte er sich direkt stark vor. Er ist zunächst für unsere zweite Mannschaft eingeplant und wird dort künftig für kreative Impulse sorgen.

Willkommen bei Empor, Simon! 💙💛

