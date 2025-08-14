Empor Weimar begrüßt Neuzugang Simon Söchting 💙💛

Ein weiterer Neuzugang im Herrenbereich ist Simon Söchting. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler war bislang in der Hochschulliga in Erfurt aktiv und bringt viel Spielwitz und Offensivdrang mit zu Empor. Schon in seinem ersten Testspiel im blau-gelben Trikot gegen den SV Witzleben konnte Simon überzeugen – mit einem Tor stellte er sich direkt stark vor. Er ist zunächst für unsere zweite Mannschaft eingeplant und wird dort künftig für kreative Impulse sorgen.

Willkommen bei Empor, Simon! 💙💛