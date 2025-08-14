Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: FC Empor Weimar 06
Empor Weimar begrüßt Neuzugang Simon Söchting 💙💛
Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!
Ein weiterer Neuzugang im Herrenbereich ist Simon Söchting. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler war bislang in der Hochschulliga in Erfurt aktiv und bringt viel Spielwitz und Offensivdrang mit zu Empor. Schon in seinem ersten Testspiel im blau-gelben Trikot gegen den SV Witzleben konnte Simon überzeugen – mit einem Tor stellte er sich direkt stark vor. Er ist zunächst für unsere zweite Mannschaft eingeplant und wird dort künftig für kreative Impulse sorgen.