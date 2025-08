Empor Weimar begrüßt Neuzugang Linus Kohn 💙💛

Ein weiterer Neuzugang im Herrenbereich ist Linus Kohn. Der 24-Jährige ist flexibel einsetzbar – sowohl in der Abwehrkette als auch auf der Sechs bringt er Stabilität und Übersicht ins Spiel. Er steht der 2. oder 3. Mannschaft zur Verfügung und konnte in den Testspielen gegen Grün-Weiß Erfurt II und den SV Witzleben bereits zeigen, was in ihm steckt.

Willkommen bei Empor, Linus! 💙💛