– Foto: Rene Heinze

Empor Weimar begrüßt Neuzugang Fuad Abiodun Adewuyi 💙💛

Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rn

Fuad Abiodun Adewuyi

Mit Fuad Abiodun Adewuyi verstärkt uns ein weiterer talentierter Spieler. Der 23-Jährige bringt seine Stärken vor allem in der Offensive ein und konnte bereits im Training zeigen, dass er eine wertvolle Verstärkung ist. Fuad wird den erweiterten Kader der 2. Mannschaft verstärken und kann auch bei der 3. Mannschaft zum Einsatz kommen.

Herzlich willkommen bei Empor, Fuad! 💙💛

