Empor Weimar begrüßt Neuzugang Fuad Abiodun Adewuyi 💙💛

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit Fuad Abiodun Adewuyi verstärkt uns ein weiterer talentierter Spieler. Der 23-Jährige bringt seine Stärken vor allem in der Offensive ein und konnte bereits im Training zeigen, dass er eine wertvolle Verstärkung ist. Fuad wird den erweiterten Kader der 2. Mannschaft verstärken und kann auch bei der 3. Mannschaft zum Einsatz kommen.