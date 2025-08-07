Empor Weimar begrüßt Neuzugang Fuad Abiodun Adewuyi 💙💛

Mit Fuad Abiodun Adewuyi verstärkt uns ein weiterer talentierter Spieler. Der 23-Jährige bringt seine Stärken vor allem in der Offensive ein und konnte bereits im Training zeigen, dass er eine wertvolle Verstärkung ist. Fuad wird den erweiterten Kader der 2. Mannschaft verstärken und kann auch bei der 3. Mannschaft zum Einsatz kommen.

Herzlich willkommen bei Empor, Fuad! 💙💛