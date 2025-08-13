Empor Weimar begrüßt Neuzugang David Feldbusch 💙💛

Ein weiterer Neuzugang im Herrenbereich ist David Feldbusch. Der 25-jährige kommt vom Berliner SC III und studiert inzwischen in Weimar. Mit viel Leidenschaft und Erfahrung aus der Berliner Liga bringt er frischen Schwung und Tatendrang mit zu Empor. In den ersten Trainingseinheiten hat David schon angedeutet, dass er unsere Mannschaft bereichern wird. Er ist zunächst für unsere dritte Mannschaft eingeplant und wird dort künftig für kreative Impulse sorgen.

Willkommen bei Empor, David! 💙💛