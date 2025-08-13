Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Empor Weimar begrüßt Neuzugang David Feldbusch 💙💛
Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!
Ein weiterer Neuzugang im Herrenbereich ist David Feldbusch. Der 25-jährige kommt vom Berliner SC III und studiert inzwischen in Weimar. Mit viel Leidenschaft und Erfahrung aus der Berliner Liga bringt er frischen Schwung und Tatendrang mit zu Empor. In den ersten Trainingseinheiten hat David schon angedeutet, dass er unsere Mannschaft bereichern wird. Er ist zunächst für unsere dritte Mannschaft eingeplant und wird dort künftig für kreative Impulse sorgen.