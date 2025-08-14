 2025-08-11T11:59:41.423Z

Empor Weimar begrüßt Neuzugang Arthur Günther💙💛

Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rnrn

Mit Arthur Günther begrüßen wir einen weiteren talentierten Neuzugang beim FC Empor Weimar 06. Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist kein Unbekannter: Er ist Sohn unseres Alten-Herren-Spielers Andreas Günther und wird seine ersten Schritte im Männerbereich machen. Arthur wird hauptsächlich in der 3. Mannschaft zum Einsatz kommen und sich dort weiterentwickeln.

Willkommen bei Empor, Arthur! 💙💛

