Empor Weimar begrüßt Neuzugang Arthur Günther💙💛

Mit Arthur Günther begrüßen wir einen weiteren talentierten Neuzugang beim FC Empor Weimar 06. Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist kein Unbekannter: Er ist Sohn unseres Alten-Herren-Spielers Andreas Günther und wird seine ersten Schritte im Männerbereich machen. Arthur wird hauptsächlich in der 3. Mannschaft zum Einsatz kommen und sich dort weiterentwickeln.

Willkommen bei Empor, Arthur! 💙💛