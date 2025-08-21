Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: FC Empor Weimar 06
Empor Weimar begrüßt Fabian-Max Jung 💙💛
Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rnrn
Mit Fabian-Max Jung dürfen wir unseren letzten Neuzugang für diese Saison vorstellen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist neu bei uns angemeldet und wird die 3. Mannschaft verstärken. Fabian-Max bringt frischen Wind und viel Engagement mit, um sich schnell in das Team einzufinden und die Mannschaft zu unterstützen.