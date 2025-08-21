Empor Weimar begrüßt Fabian-Max Jung 💙💛

Mit Fabian-Max Jung dürfen wir unseren letzten Neuzugang für diese Saison vorstellen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist neu bei uns angemeldet und wird die 3. Mannschaft verstärken. Fabian-Max bringt frischen Wind und viel Engagement mit, um sich schnell in das Team einzufinden und die Mannschaft zu unterstützen.

Willkommen bei Empor, Fabian-Max! 💙💛