Allgemeines
Empor Weimar begrüßt Fabian-Max Jung 💙💛

Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rnrn

Mit Fabian-Max Jung dürfen wir unseren letzten Neuzugang für diese Saison vorstellen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist neu bei uns angemeldet und wird die 3. Mannschaft verstärken. Fabian-Max bringt frischen Wind und viel Engagement mit, um sich schnell in das Team einzufinden und die Mannschaft zu unterstützen.

Willkommen bei Empor, Fabian-Max! 💙💛

