Empor Weimar begrüßt Etienne Bergmann 💙💛

Etienne Bergmann, 22 Jahre alt, ist seit der Saison 2024/25 fester Bestandteil im Trainerteam unserer Junioren. Zunächst als Co-Trainer der E2, 2024/25 bei der E1 und aktuell bei der D3 tätig, bringt er viel Erfahrung mit. Neben seiner Trainerrolle wird Etienne die 3. Mannschaft auf dem Platz im Mittelfeld verstärken und so zur breiten Aufstellung beitragen.

Schön, dass du dabei bist, Etienne! 💙💛