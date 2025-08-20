Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
– Foto: FC Empor Weimar 06
Empor Weimar begrüßt Etienne Bergmann 💙💛
Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!rnrn
Etienne Bergmann, 22 Jahre alt, ist seit der Saison 2024/25 fester Bestandteil im Trainerteam unserer Junioren. Zunächst als Co-Trainer der E2, 2024/25 bei der E1 und aktuell bei der D3 tätig, bringt er viel Erfahrung mit. Neben seiner Trainerrolle wird Etienne die 3. Mannschaft auf dem Platz im Mittelfeld verstärken und so zur breiten Aufstellung beitragen.