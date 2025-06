Empor Weimar (B1): Starker Schlussspurt zur Vizemeisterschaft

Eine durchwachsene, aber letztlich erfolgreiche Saison liegt hinter der B1 der SG Empor Weimar/Berlstedt/Schöndorf. In der Kreisoberliga sicherte sich die Spielgemeinschaft durch zwei starke Auftritte zum Saisonabschluss verdient die Vizemeisterschaft. Das Fußballjahr begann noch durchwachsen: Bei den KFA-Hallenkreismeisterschaften verpasste man knapp die Endrunde. Auch beim heimischen Empor-Cup blieb das Team unter seinen Möglichkeiten und belegte am Ende den sechsten Platz.

In der Liga lief es anfangs rund: Drei Siege zum Auftakt ließen auf eine erfolgreiche Saison hoffen – doch eine klare 1:5-Niederlage gegen den späteren Meister TSV Zollhaus brachte einen ersten Rückschlag. Das formulierte Ziel, zumindest Platz zwei zu erreichen, geriet durch ein 2:2 gegen Haarhausen und eine 0:2-Heimniederlage gegen Bad Berka kurzfristig in Gefahr. Doch das Team zeigte Moral: Nach einem überzeugenden 5:2-Erfolg gegen Niedertrebra folgte das entscheidende Spiel beim SC 1903 Weimar II. Trotz erheblicher Personalprobleme – nur zwölf einsatzfähige Spieler, darunter drei Torhüter – setzte sich die SG mit 3:1 durch. Besonders Marek Etzrodt und Henry Bouska (siehe Bild in Rot) trafen in diesem Derby entscheidend.