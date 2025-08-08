Empor Weimar: B-Junioren zu Gast in Bad Berka

Am Sonntag bestreiten unsere B-Junioren ihr zweites Testspiel der Sommervorbereitung. Gegner ist die zweite Mannschaft des FC Einheit Bad Berka. Nach dem 1:1 gegen den FSV Orlatal will das Team von Patrick Holecek und Tobias Wagner weiter an den Abläufen arbeiten und Spielpraxis sammeln. Da am Montag die Schule wieder beginnt, dürften im Vergleich zur Vorwoche deutlich mehr Spieler zur Verfügung stehen.