 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht
– Foto: Raik Stiller

Empor Weimar: B-Junioren zu Gast in Bad Berka

Verlinkte Inhalte

Testspiele
FC Empor 06
Bad Berka II

So., 10.08.2025, 10:30 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka II
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06FC Empor 06
10:30

Am Sonntag bestreiten unsere B-Junioren ihr zweites Testspiel der Sommervorbereitung. Gegner ist die zweite Mannschaft des FC Einheit Bad Berka. Nach dem 1:1 gegen den FSV Orlatal will das Team von Patrick Holecek und Tobias Wagner weiter an den Abläufen arbeiten und Spielpraxis sammeln. Da am Montag die Schule wieder beginnt, dürften im Vergleich zur Vorwoche deutlich mehr Spieler zur Verfügung stehen.

Anstoß ist am Sonntag um 10:30 Uhr in Bad Berka.

Aufrufe: 08.8.2025, 10:00 Uhr
Rene HeinzeAutor