Empor Weimar (B): Gutes Test in Bad Berka

Unsere B-Junioren absolvierten heute ein Testspiel in Bad Berka und setzten sich mit 4:1 durch. Das Ergebnis stand für das Trainerteam Holecek und Wagner jedoch nicht im Vordergrund – wichtiger ist, dass das Team als Mannschaft mit einigen neuen Gesichtern immer besser zusammenspielt und weiter zusammenfindet. Über weite Strecken erspielte sich die Mannschaft viele gute Chancen, die in Zukunft noch effektiver genutzt werden sollen. Außerdem wünscht sich das Trainerteam, dass die Spieler Schritt für Schritt über ihre Grenzen hinausgehen. Fairerweise muss man sagen, dass der Gegner bereits drei intensive Tage Trainingslager in den Beinen hatte, was sich zum Ende hin bemerkbar machte.