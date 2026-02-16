Empor Weimar (B): Endlich wieder auf dem Platz 💙💛

– Foto: Philipp Bursian

Für unsere B-Junioren ging es nach nur einer Trainingseinheit am Sonntagmittag direkt gegen die Verbandsliga-Mannschaft des SC 1903 Weimar. Während wir eine sehr starke Leistung zeigten, dürfte der SC-Trainer mit dem Auftritt seines Teams nicht vollends zufrieden gewesen sein.

Die Partie begann ausgeglichen, mit leichten Feldvorteilen für den SC. Mit unserer ersten Torchance gingen wir jedoch in der 18. Minute direkt in Führung: Luke Katzschmann profitierte davon, dass die Abwehrspieler am Lindenberg zu spät herausschoben und die Abseitsfalle nicht griff. In der Folge war kein Klassenunterschied zu erkennen. Im Gegenteil – wir hielten gut dagegen und konnten in der 35. Minute durch Franz Peter sogar auf 2:0 erhöhen. In der 39. Minute kam der SC durch einen klaren Foulelfmeter zum Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der Verbandsligist zunehmend die Kontrolle und erspielte sich ein klares Chancenplus. In der 56. Minute fiel der Ausgleich, ehe der SC in der 79. Minute durch einen sehenswerten Freistoßtreffer von Stula die Partie endgültig drehte. Zwischendurch glänzte Eric Opiela mit mehreren starken Paraden und verhinderte einen höheren Rückstand.