Empor Weimar: Auswertung Wochenende .31.5.-01.6.

Kreisoberliga Männer 29.Spieltag SG Wachsenburg Haarhausen - FC Empor Weimar 06 4:0 (1:0) Ohne Punkte kehrten unsere ersten Männer aus Haarhausen zurück. Die Gastgeber, aktuell Tabellendritter, zeigten ihre Klasse und gingen kurz vor der Pause durch Jonas Scholl in der 42. Minute in Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte Alexander Klippstein in der 47. auf 2:0. Moritz Freyberg traf in der 74. Minute zum 3:0, ehe Justus Hühner den Schlusspunkt setzte und uns das vierte Ei ins Nest legte. Trotz der Niederlage stehen wir weiterhin auf Rang acht. Nach Pfingsten haben wir im direkten Duell gegen den siebtplatzierten FSV Gräfenroda die Chance, noch auf Platz sieben zu springen. Das Spiel gegen Gräfenroda ist zugleich unser letztes Saisonspiel.

1.Kreisklasse Mitte Männer 18.Spieltag SpVgg Kranichfeld - FC Empor Weimar 06 ll 4:3 (3:3)

Einen munteren Sommerkick erlebte die SpVgg Kranichfeld gegen unsere zweite Männermannschaft. Besonders in der ersten Halbzeit ging es hin und her: Die Führung wechselte mehrfach, zur Pause stand es 3:3. In der 80. Minute erzielte Kranichfeld den Siegtreffer. Am Ende stand eine knappe Niederlage, doch nichtsdestotrotz können wir mit der Saison sehr zufrieden sein. Unsere Zweite schließt die Spielzeit als starker Vierter ab – das ist die beste Platzierung seit dem Abstieg vor 14 Jahren. Darauf lässt sich aufbauen. In der kommenden Saison wollen wir neue Ziele setzen und den nächsten Schritt machen.