Empor Weimar: Auswertung Wochenende 28.3.-30.3.

Beste Mannschaftsleistung mit geschlossenem Auftreten! Unsere Zweite gewann bei den Löwen vom FSV Grün-Weiß Blankenhain mit 5:0 (1:0) und startete perfekt in die Rückrunde. Noah Döller (2), Stefan David (2) und Andre Mikuta waren erfolgreich.

Trotz dominanten Auftritts in der ersten Halbzeit verlor unsere Erste Männer in Martinroda. Aber lest selbst den Spielbericht der Gastgeber und schaut euch ein paar Fotos von uns an.

Etwas überraschend deutlich verlor unsere B1 ihr Spitzenspiel gegen den TSV Zollhaus. Aber lest selbst den Spielbericht der Gäste! C-Junioren Kreisliga

Die von Patrick Holecek und Christian Bogdanski trainierten C1-Junioren mussten am Wochenende zweimal ran. Die Bilanz: Während das Derby gegen den VfB Oberweimar nach schwerem Kampf verloren ging, gewann man das zweite Spiel beim WSV. Ein gemischtes Wochenende für die C1-Jungs.

D-Junioren Kreisliga 13.Spieltag

Einen deutlichen Sieg vor dem Halbfinal-Kracher am kommenden Sonntag schaffte die D1 und verteidigte damit die Tabellenführung. Schaut euch selbst die Statistik an!

D-Junioren Kreisliga 13.Spieltag

Nicht ganz zufrieden, aber dennoch siegreich waren auch die D2-Junioren in Gaberndorf. Schaut euch die Statistik an!



E-Junioren Kreisliga 9. Spieltag

Etwas glücklich gewannen die E1-Junioren das Spitzenspiel in Bad Berka. Aber lest selbst den Spielbericht und schaut euch die Fotos an!



E-Junioren Kleinstfeldliga 9. Spieltag

Auch die E2 konnte am letzten Wochenende viele Tore schießen und gewann gegen Niederzimmern. Lest selbst den kleinen Spielbericht und schaut euch die Fotos an!