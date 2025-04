Empor Weimar: Auswertung Wochenende 25.3.-27.3.

– Foto: FC Empor Weimar 06

Erstmals seit längerer Zeit fand ein Heimspiel unserer B1-Junioren in Berlstedt statt. Auf dem guten Rasenplatz entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem Arvid Carlsson in der 83. Minute den Punkt für uns rettete. B-Junioren Kreisliga 10.Spieltag