Empor Weimar: Auswertung Wochenende 17.5.-18.5.

Kreisoberliga Männer 27.Spieltag

-FSV Ilmtal Zottelstedt - FC Empor Weimar 06 1:1 (0:0)



"Jugend forscht" beim Auswärtsspiel in Zottelstedt. Trainer Nico Teubert verzichtete unter anderem auf Routinier Patrick Naumann, Alex Mikuta (lief für die zweite Mannschaft auf) und Christian Löwer – stattdessen erhielten die Nachwuchskräfte ihre Chance. Angeführt von Lukas Thiele und Dennis Hönninger erkämpfte sich das junge Team trotz 53 Minuten in Unterzahl ein beachtliches 1:1 beim FSV. Cedric Hedt, der für Naumann zwischen den Pfosten stand, parierte sogar einen Elfmeter. Max Hertel brachte seine Mannschaft in der 58. Minute in Führung, kurz darauf fiel jedoch der Ausgleichstreffer zum Endstand. Spielbericht und Fotos von Spiel

1.Kreisklasse Mitte Männer 16.Spieltag

Pflichtsieg nach deutlicher Leistungssteigerung: Die zweite Männermannschaft setzte sich in Hopfgarten mit 3:0 durch. Nach einer eher schwachen ersten Halbzeit drehte das Team im zweiten Durchgang auf und traf dreimal. Rettberg, David und Wahl erzielten die Tore.

Alt-Herren Freundschaftsspiel

FC Einheit Bad Berka - SG Vimaria / Empor Weimar 1:1 (1:1)

Kurzfristig konnten die Alten Herren ein Freundschaftsspiel gegen den FC Einheit Bad Berka vereinbaren. Zwar hatten wir deutlich mehr Ballbesitz, doch leichte Fehler im Spielaufbau luden die Gastgeber ein ums andere Mal zu Chancen ein. In der 8. Minute nutzte Bad Berka eine dieser Gelegenheiten zur Führung. Den Ausgleich erzielte André Nowacki in der 34. Minute nach einer wunderbaren Vorlage von Stefan David. Nach dem Wiederanpfiff kontrollierte man zwar den Gegner, doch es konnten nur wenige Torchancen erspielt werden. So blieb es letztlich beim 1:1.