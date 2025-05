Empor Weimar: Auswertung Wochenende 14.5.-25.5.

Unsere Männer lieferten am Samstag ein überzeugendes Heimspiel ab und setzten sich mit 4:1 (1:1) gegen den TSV Bad Blankenburg durch. Auch wenn das Ergebnis etwas zu deutlich ausfiel – die Gäste waren absolut auf Augenhöhe –, machten wir im zweiten Durchgang einfach mehr aus unseren Chancen. Marian Domann brachte uns in Führung, Christian Löwer und Max Hertel legten nach, ehe Flo Rudat mit seinem Treffer den Schlusspunkt setzte – und damit auch die letzten Zweifel beseitigte. Lange Zeit zum Feiern bleibt aber nicht: Schon am Mittwoch steht das Nachholspiel in Gräfenroda an! Fotos von Spiel :

B2 schließt mit Sieg ab – starker Weg führt zu Platz 5! Unsere B2 krönt ihren starken Weg mit einem 4:3 (2:1)-Auswärtssieg in Bad Sulza. Omar Abdelmouttay erzielte drei Treffer, Luke Katschmann traf ebenfalls. Am Ende steht ein verdienter 5. Platz!

D-Junioren Kreisliga 18.Spieltag

Einen tollen Fight um den ersten Platz lieferte sich unsere D1 mit der SG Niederzimmern/Gaberndorf. Am Ende setzten sich die Gaberndorfer aufgrund der besseren Tordifferenz durch. Glückwunsch an die SG – trotzdem dürfen wir uns stolz Vizemeister nennen!

Bei unserer D2 war im letzten Spiel in Tonndorf die Luft raus – das Spiel ging mit 2:5 verloren. Nichtsdestotrotz spielte das Team eine sehr starke Saison und wird sich in der kommenden Spielzeit als neue D1 in der Kreisoberliga sicherlich weiterentwickeln.

E-Junioren Kreisliga 14.Spieltag

Wie schon bei der D1 lief es auch bei den E-Junioren ähnlich: Die SG Niederzimmern/Gaberndorf setzte sich in einem engen Saisonrennen vor uns durch. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang drehte die SG das Spiel und gewann mit 3:1. Glückwunsch an die SG zum ersten Platz in der Kreisliga – und ein großes Lob an unsere Jungs für eine starke Saison und einen verdienten zweiten Platz! Fotos von Spiel:

E-Junioren Kleinfeldliga 14.Spieltag

Noch einmal sechs Tore konnte unsere E2 beim Meister der Kleinfeldliga in Tonndorf erzielen. Nachdem die erste Halbzeit etwas verschlafen wurde, zeigten wir im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht und wehrten uns stark. Auch hier geht natürlich ein Glückwunsch nach Tonndorf zum verdienten ersten Platz! Fotos von Spiel: