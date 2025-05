Empor Weimar: Auswertung Wochenende 10.5.-11.5.

Kreisoberliga Männer 26.Spieltag

Komplett verpennt in der ersten Halbzeit, starke Reaktion nach der Pause – so könnte das Fazit von Dominik Zapfe und Philipp Dummer lauten, die letztmalig den gesperrten Trainer Nico Teubert an der Seitenlinie vertraten. Aber lest selbst den Spielbericht der Gäste – und schaut euch unsere Bilder zum Spiel an!

1.Kreisklasse Mitte Männer 15.Spieltag

Einen richtig starken Auftritt legte unsere zweite Männermannschaft im Derby gegen den SV Gaberndorf hin! Dank der Treffer von Toptorjäger Stefan David, Benjamin Rettberg, Slyvio Wahl, Otto Damköhler und dem ehemaligen Gaberndorfer Flo Rudat siegten wir souverän mit 5:0. Jetzt schielen wir bis zum Saisonende noch auf Platz drei. Stark, Männer!

B-Junioren Kreisoberliga 16.Spieltag

Dagegen scheint bei den B1-Junioren etwas die Luft raus zu sein. Man verlor zu Hause mit 0:2 gegen den Tabellensechsten FC Einheit Bad Berka und muss nun aufpassen, nicht noch auf den vierten Platz hinter Lokalrivale SC 1903 Weimar II zurückzufallen.