Empor Weimar: Auswertung Wochenende 08.08-10.08

Leider muss die erste Mannschaft aufgrund der kurzfristigen Absage des SSV Mellingen ohne ihr letztes Spiel auskommen. Am kommenden Wochenende wird es wieder ernst, wenn die SG Traktor Teichel zu Gast ist.

FC Empor Weimar 06 ll - FSV Schernberg 5:1 (1:0)





Gleiches Schicksal ereilte am Samstag unsere zweiten Männer mit der Absage von Einheit Legefeld. Doch unser sportlicher Leiter Stefan Henke organisierte kurzfristig mit dem FSV Schernberg einen neuen Gegner. Gegen die Nordthüringer waren wir überlegen und gewannen dank der Tore von Christian Löwer (2), Flo Rudat, Gustav Rosenbaum und Stefan David mit 5:1 (1:0).

Vorbereitungsspiel Männer:



FC Empor Weimar 06 lll - SV Grün-Weiß Großobringen ll 6:0 (1:0)

Vor der zweiten Mannschaft testeten unsere dritten Herren gegen die ebenfalls neu gegründete zweite Mannschaft aus Großobringen. Trainer Stefan David sah gute und schlechte Phasen im Spiel, bei dem das Ergebnis noch keine große Rolle spielte. Unsere Torschützen waren Oli Römer (2), Max Schrader, Dominik Greger, Justin Brantl und Maurice Menzel.

B-Junioren Vorbereitungsspiel:

FC Einheit Bad Berka ll - FC Empor Weimar 06 1:4 (0:3)



Ihr zweites Vorbereitungsspiel konnten unsere B-Junioren bei der Zweitvertretung des FC Einheit Bad Berka mit 4:1 (3:0) gewinnen. Dennoch bleibt noch Luft nach oben. Spielbericht und Fotos:

C-Junioren Vorbereitungsspiel:

FC Empor Weimar 06 - VFB Oberweimar 5:0 (3:0)

FC Empor Weimar 06 - Sportfreunde Marbach 5:0 (2:0)



Gleich doppelt testeten unsere C-Junioren am Wochenende, und Trainer Max Hertel konnte im ersten Test viele positive Ansätze sehen, die sich auch in den Ergebnissen widerspiegelten. Spielbericht:



D-Junioren Vorbereitungsspiel:

FC Empor Weimar 06 lll - SV Am Ettersberg 7:2 (4:1)

Erstmals als aufgerückte D3 testete die Kempi-Elf gegen den SV Am Ettersberg. Offensiv konnten sie einige Akzente setzen und gewannen mit 7:2 (4:1). Fotos vom Spiel: