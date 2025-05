Empor Weimar: Auswertung Wochenende 03.05.-04.05.

– Foto: Empor Weimar

Kreisoberliga Männer 25.Spieltag SG Schwarzatal - FC Empor Weimar 06 2:4 (1:2) Einen wichtigen Auswärtssieg konnte unsere Erste Männermannschaft in Mellenbach gegen die SG Schwarzatal feiern. Trotz mehrerer Ausfälle, unter anderem von Stammkeeper Patrick Naumann, gewann das Team mit 4:2. Die Tore erzielten Gustav Rosenbaum, der als Innenverteidiger per Kopf traf, Marian Domann, Christian Löwer und Nils Herrmann. Ein besonderer Dank geht an Karsten Straßburg aus den Alten Herren, der im Tor eine tadellose Leistung zeigte und Patrick Naumann hervorragend vertrat. Schaut euch die Fotos vom Spiel an!



B-Junioren Kreisliga 11.Spieltag SG Empor / Berlstedt / Schöndorf ll - SpVgg Klettbach 8:0 (3:0) Ihre Pflichtspielaufgabe erfüllten die B2-Junioren im Heimspiel gegen die SpVgg Klettbach souverän. Gegen den Tabellenletzten gelangen acht Treffer – ein insgesamt überzeugender Auftritt. Bereits morgen geht es weiter, wenn der SSV Mellingen auf uns wartet.