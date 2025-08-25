Empor Weimar: Auswärts beim Favoriten

Gestern war unsere 1. Männermannschaft beim Ligafavoriten SV Germania Ilmenau zu Gast – eine Aufgabe, die uns schon im Vorfeld alles abverlangen würde.
In der ersten Halbzeit zeigten wir ein starkes Gesicht: diszipliniert, geschlossen in der Defensive und konsequent in den Zweikämpfen. Zwar kam Ilmenau zu Abschlüssen, doch wirklich gefährlich wurde es selten. Nach vorne setzten wir immer wieder Nadelstiche und konnten selbst Chancen kreieren – mit einem verdienten 0:0 zur Pause belohnten wir uns für diese konzentrierte Arbeit.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Ilmenau dann aber seine ganze Qualität. Mit viel Tempo und Druck fielen innerhalb weniger Minuten drei Gegentreffer, die unsere Ordnung ins Wanken brachten. Körperlich wie mental ließen wir nach und der Gastgeber nutzte dies konsequent aus. Am Ende stand ein deutliches 5:0 auf der Anzeigetafel.
🗣 Trainer Dominik Zapfe nach dem Spiel: „Trotz der Niederlage nehmen wir die positive erste Halbzeit mit. Über 45 Minuten haben wir gezeigt, dass wir auch gegen den Favoriten kompakt verteidigen und mithalten können. Jetzt heißt es: Kopf hoch, Schlüsse ziehen und im nächsten Spiel mit voller Energie angreifen!“