Empor Weimar: Auswärts beim Favoriten

Gestern war unsere 1. Männermannschaft beim Ligafavoriten SV Germania Ilmenau zu Gast – eine Aufgabe, die uns schon im Vorfeld alles abverlangen würde.

In der ersten Halbzeit zeigten wir ein starkes Gesicht: diszipliniert, geschlossen in der Defensive und konsequent in den Zweikämpfen. Zwar kam Ilmenau zu Abschlüssen, doch wirklich gefährlich wurde es selten. Nach vorne setzten wir immer wieder Nadelstiche und konnten selbst Chancen kreieren – mit einem verdienten 0:0 zur Pause belohnten wir uns für diese konzentrierte Arbeit.