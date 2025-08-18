Empor Weimar: Auftaktspiel gewonnen

Bei sommerlichen Bedingungen empfing Empor Weimar den favorisierten Gast aus Teichel. Nach einer intensiven Vorbereitung ging unsere Mannschaft selbstbewusst ins Spiel, auch wenn klar war, dass Teichel uns mit aggressivem Pressing alles abverlangen würde. Von Beginn an entwickelte sich eine hitzige Partie mit vielen kleinen Fouls und Zweikämpfen. Teichel lief uns scharf an, sodass es nicht immer leicht war, einen sauberen Spielaufbau hinzubekommen. Aber der Auftakt gehörte Empor: Alex Mikuta eröffnete das Spiel auf Dennis Hönninger, der direkt zurücklegte. Ein starker Ball in die Tiefe erreichte Max Hertel, der in den Strafraum eindrang und dort vom Teicheler Keeper zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelten wir sicher. 1:0-Führung. Der Ausgleich fiel unglücklich: Nach einer Flanke bekam Alex Mikuta den Ball an den Arm, genau auf der Strafraumlinie. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Teichel zum 1:1 verwandelte.

In der zweiten Hälfte brachten frische Kräfte neuen Schwung. Empor übernahm nun phasenweise die Kontrolle. Marian Domann setzte sich stark auf der Außenbahn durch, drang in den Strafraum und legte mustergültig auf Christian Löwer zurück – 2:1 für uns! Teichel reagierte und erhöhte den Druck in unserer Hälfte. In dieser Phase hielt uns die Defensive mit viel Einsatz im Spiel. Dann schlugen wir eiskalt per Konter zu: Marian Domann eroberte den Ball, spielte klug auf den mitgelaufenen Lucas Thubauville , der souverän zum 3:1 einschob. Doch die Entscheidung war es noch nicht. Teichel warf in den Schlussminuten alles nach vorne und bekam nach erneutem Gerangel im Strafraum einen zweiten Elfmeter zugesprochen – nur noch 3:2, fünf Minuten vor dem Ende. In einer nervenaufreibenden Schlussphase verteidigte Empor jedoch mit Leidenschaft und ließ nichts mehr anbrennen. Am Ende stand ein hart erkämpfter 3:2-Erfolg gegen den Favoriten aus Teichel.

Schon am kommenden Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel beim Ligafavoriten Ilmenau die nächste große Herausforderung