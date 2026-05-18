Empor Weimar 3 gewinnt Derby trotz kurzer Schlendrian-Phase

– Foto: Rene Heinze

Am 16. Spieltag der 2. Kreisklasse stand das ewig junge Duell der Stadionnachbarn zwischen der VSG Union Weimar-Nord und unserer dritten Mannschaft des FC Empor Weimar 06 auf dem Programm. Trotz personeller Sorgen – aufgrund des Landespokals der Ü32 in Steinbach-Hallenberg war unser Kader auf nur 13 Spieler geschrumpft – zeigten wir eine starke Vorstellung und dominierten das Derby über weite Strecken.

Bereits in der 7. Minute gingen wir in Führung. Nach einer Freistoßflanke war Winterneuzugang Leo Farahwaschy zur Stelle und traf zum frühen 0:1. Auch danach blieben wir die agilere Mannschaft und erspielten uns weitere Möglichkeiten. Pech hatte Farahwaschy in der 30. Minute, als sein Abschluss nur am Pfosten landete. Nur wenige Minuten später fiel das 0:2. Ralph Ladusch nutzte eine Situation im Strafraum eiskalt aus und traf per Dropkick zur 0:2-Führung. Pause

Nach dem Seitenwechsel machten wir zunächst dort weiter, wo wir aufgehört hatten. In der 50. Minute erhöhte erneut Leo Farahwaschy auf 0:3. Danach schlich sich allerdings der Schlendrian ein. Der ehemalige Kreisoberliga-Stürmer Marcel Koch nutzte dies und verkürzte in der 53. Minute auf 1:3. Kurz darauf hätte Union sogar weiter herankommen können, doch im letzten Moment konnten wir klären (55.). Für etwas Ruhe sorgte erneut Farahwaschy, der in der 59. Minute auf 1:4 stellte und damit seinen Dreierpack perfekt machte. Doch das Thema Schlendrian blieb: In der 66. Minute nutzte Leon Lukas Kaufmann einen Aufbaufehler, ließ Rottorf stehen und traf sehenswert zum 2:4 in den Winkel. Mehr ließ unsere Defensive anschließend allerdings nicht mehr zu – es blieb der letzte gefährliche Abschluss der Unioner. In der Schlussphase erspielten wir uns weitere Chancen, unter anderem durch den eingewechselten Ameet Virk. Den Schlusspunkt setzte Jean Harzer in der 80. Minute mit dem 2:5-Endstand.