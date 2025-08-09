 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht
– Foto: FC Empor Weimar 06

Empor Weimar 2: FSV Schernberg springt ein!

Morgen, 15:00 Uhr
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06FC Empor 06 II
FSV Schernberg
FSV SchernbergSchernberg
15:00

Das für morgen geplante Testspiel gegen Einheit Legefeld muss leider entfallen – doch Langeweile kommt nicht auf! In letzter Minute hat sich der FSV Schernberg bereit erklärt, einzuspringen. Unsere zweite Männermannschaft fiebert nun einem packenden Vergleich entgegen. Ein großes Dankeschön an Schernberg für diese schnelle und unkomplizierte Zusage! Anstoß der Begegnung ist um 15:00 Uhr in Tröbsdorf, geleitet von René Heinze.

Doch schon vorher gibt’s Fußball satt: Um 12:30 Uhr tritt unsere dritte Mannschaft gegen Grün-Weiß Großobringen an – ebenfalls in Tröbsdorf. Zwei Spiele, ein Schauplatz – beste Gelegenheit für einen ganzen Fußballnachmittag!

