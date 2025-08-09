Empor Weimar 2: FSV Schernberg springt ein!

Das für morgen geplante Testspiel gegen Einheit Legefeld muss leider entfallen – doch Langeweile kommt nicht auf! In letzter Minute hat sich der FSV Schernberg bereit erklärt, einzuspringen. Unsere zweite Männermannschaft fiebert nun einem packenden Vergleich entgegen. Ein großes Dankeschön an Schernberg für diese schnelle und unkomplizierte Zusage! Anstoß der Begegnung ist um 15:00 Uhr in Tröbsdorf, geleitet von René Heinze.