Empor Weimar: 1:1 gegen Union Erfurt

Die Mannschaft war von Beginn an darauf eingestellt, kompakt zu stehen, die Räume eng zu machen und dem Gegner möglichst wenig Torchancen zu erlauben. Diese Vorgaben setzte das Team über weite Strecken sehr diszipliniert um. In der Defensive wurde gut verschoben, Zweikämpfe wurden konsequent geführt und auch in der Rückwärtsbewegung zeigte die Mannschaft viel Einsatzbereitschaft. Union Erfurt tat sich schwer, zu klaren Torchancen zu kommen, sodass der einzige Gegentreffer durch einen Strafstoß fiel. Nach einem unglücklichen Zweikampf im eigenen Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Union sicher verwandelte.

Trotz des Rückstands blieb die Mannschaft ruhig und hielt sich weiter an die taktischen Vorgaben. Offensiv setzten wir immer wieder auf schnelle Umschaltmomente. Der verdiente Ausgleich fiel nach einem Ballverlust des Gegners, als Nils Herrmann gedankenschnell reagierte, den Ball früh eroberte und entschlossen in Richtung Tor zog. Im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart blieb er eiskalt, schaute ihn aus und schob den Ball souverän zum 1:1 ins Netz.