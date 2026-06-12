Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

– Foto: Tobias Wagner

Bereits heute startet unsere Spielgemeinschaft bei den inoffiziellen Deutschen Meisterschaften der Alten Herren. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren ist dieses Turnier eine absolute Erfahrung wert. Die Mannschaft wird alles daransetzen und die bestmögliche Leistung abrufen. Wir wünschen euch ein geiles Wochenende, Männer!

Kann der FC Empor Weimar 06 den letzten Spieltag entspannt angehen? Geht es nach dem Staffelleiter, wäre das möglich. Allerdings besteht noch eine kleine Unsicherheit, ob am Ende ein, zwei oder schlimmstenfalls sogar drei Mannschaften absteigen müssen (was aktuell eher unwahrscheinlich ist). Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte die Mannschaft beim Auswärtsspiel in Arnstadt mindestens einen Punkt holen und nicht auf Rechenspiele angewiesen sein. Nach dem zuletzt schwachen Auftritt gilt es nun, noch einmal alles rauszuhauen und die Saison ordentlich abzuschließen. Für die kommende Spielzeit wird es Veränderungen geben, da vier bis fünf Spieler das Team verlassen werden.

D-Junioren Kreisliga 22.Spieltag, Sonntag 9 Uhr Wimaria Stadion

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr bestreitet die D2 ihr letztes Saisonspiel und beendet damit eine schwierige Spielzeit. Zu Gast ist der Vizemeister vom VfB Oberweimar.

D-Junioren Kreisoberliga 22.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr Wimaria Stadion

Direkt im Anschluss steht auch für die D1 das letzte Saisonspiel an. Mit dem VfB Apolda kommt der frischgebackene Meister nach Weimar. Die D1 möchte noch einmal zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.

Ü60: Landesfinalturnier in Bickenriede

Auch unsere Ü60 ist an diesem Wochenende im Einsatz. Am Sonntag reist die Mannschaft nach Bickenriede und misst sich dort mit fünf weiteren Teams beim Landesfinalturnier. Der Start ist um 13:30 Uhr.

1.Kreisklasse Männer 26.Spieltag, Sonntag 15 Uhr Sportplatz Tröbsdorf

Für die zweite Mannschaft geht es im Heimspiel in Tröbsdorf gegen Grün-Weiß Niedertrebra sportlich um nicht mehr viel. Die Saison ist entschieden, am Ende steht ein guter fünfter Platz. Trotzdem möchte die Mannschaft sich mit einer ordentlichen Leistung aus der Spielzeit verabschieden.



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