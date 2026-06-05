Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

D-Junioren Kreisliga 18.Spieltag Samstag 10:30 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf
Ausnahmsweise muss unsere D3 nach Tröbsdorf ausweichen, um dort ihr letztes Saisonspiel gegen die SG Lok Arnstadt zu absolvieren. Das Hinspiel ging denkbar unglücklich mit 0:1 verloren.
D-Junioren Kreisliga 21.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr
Zum letzten Auswärtsspiel der Saison reist unsere D2 den kurzen Weg nach Niederzimmern. In einer schwierigen Saison heißt es noch einmal, alles rauszuhauen, bevor es für die meisten Spieler in der kommenden Saison als C2 auf dem Großfeld weitergeht.
Ü-50 Landesmeisterschaften Finalturnier Samstag ab 14 Uhr in Erfurt
Mit SV Eckardstshausen, SV Alach, Sportfreunde Gera, Suhler SV und SG Vimaria / Empor Weimar
Nach dem überraschenden Titelgewinn in der vergangenen Saison wollen wir auch in diesem Jahr eine gute Rolle spielen und im besten Fall erneut ganz oben stehen. Dieses Vorhaben wird bei dem starken Teilnehmerfeld allerdings alles andere als einfach.
1.Kreisklasse Männer 25.Spieltag, Samstag 15 Uhr
Nach vier Punkten aus den letzten beiden Spielen reisen wir nach Pfiffelbach. Es geht nur noch um die berühmte „Goldene Ananas“, denn Tabellenplatz fünf ist uns nicht mehr zu nehmen. Martin Franke von Pfiffelbach wird die Partie im Liveticker begleiten.
E-Junioren Kreisliga 14.Spieltag, Sonntag 9 Uhr
Ebenso eine schwierige erste Saison im Ligabetrieb hat unsere E1 absolviert. Zum letzten Ligaspiel reisen wir noch einmal nach Magdala.
D-Junioren Kreisoberliga 21.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr
Eine schwierige Rückrunde absolviert unsere D1. Zum letzten Auswärtsspiel der Saison steht noch einmal die weite Reise nach Schmiedefeld am Rennsteig auf dem Programm.
B-Junioren Kreisliga 14.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr
Seit der Derby-Niederlage gegen den SSV konnten wir sieben Punkte aus den letzten drei Spielen holen. Nun wartet mit dem TSV Elgersburg nach einer eher mäßigen Rückrunde eine Mannschaft aus dem oberen Mittelfeld auf uns. In unserem letzten Heimspiel der Saison wollen wir noch einmal alles raushauen.
A-Junioren Kreisoberliga 14.Spieltag Sonntag 11 Uhr
Letztmalig als Spielgemeinschaft FC Empor Weimar 06 / TSV Berlstedt-Neumark / Schöndorfer SV nehmen wir den kurzen Weg auf den Weimarer Lindenberg auf uns, um beim VfB Oberweimar noch einmal ein Derby zu bestreiten. Das torreiche Hinspiel konnten wir zu unseren Gunsten entscheiden.
C-Junioren Kreisliga 18.Spieltag Sonntag 12:30 Uhr, Wimaria Stadion
Das wohl wichtigste Spiel des Wochenendes findet am Sonntag ab 12:30 Uhr im Weimarer Wimaria-Stadion statt, wenn wir als punktgleicher Tabellenzweiter den Spitzenreiter empfangen. Zu dieser Partie wird es einen gesonderten Vorbericht geben.
2.Kreisklasse Männer 18.Spieltag Sonntag 15 Uhr
Das Projekt „3. Männer“, das wir im Sommer gestartet haben, verabschiedet sich mit dem Spiel bei der zweiten Mannschaft des SV Einheit Legefeld in die Sommerpause. Dank der Unterstützung unserer Alten Herren konnten wir das Projekt erfolgreich durchziehen und freuen uns bereits darauf, auch in der kommenden Saison wieder an den Start zu gehen.
Kreisoberliga Männer 25.Spieltag Sonntag 15 Uhr, Wimaria Stadion
Seit der Derby-Niederlage gegen den SSV konnten wir sieben Punkte aus den letzten drei Spielen holen. Nun wartet mit dem TSV Elgersburg nach einer eher mäßigen Rückrunde eine Mannschaft aus dem oberen Mittelfeld auf uns. In unserem letzten Heimspiel der Saison wollen wir noch einmal alles raushauen.