Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

D-Junioren Kreisliga 18.Spieltag Samstag 10:30 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Ausnahmsweise muss unsere D3 nach Tröbsdorf ausweichen, um dort ihr letztes Saisonspiel gegen die SG Lok Arnstadt zu absolvieren. Das Hinspiel ging denkbar unglücklich mit 0:1 verloren.

D-Junioren Kreisliga 21.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr

Zum letzten Auswärtsspiel der Saison reist unsere D2 den kurzen Weg nach Niederzimmern. In einer schwierigen Saison heißt es noch einmal, alles rauszuhauen, bevor es für die meisten Spieler in der kommenden Saison als C2 auf dem Großfeld weitergeht.

Ü-50 Landesmeisterschaften Finalturnier Samstag ab 14 Uhr in Erfurt



Mit SV Eckardstshausen, SV Alach, Sportfreunde Gera, Suhler SV und SG Vimaria / Empor Weimar

Nach dem überraschenden Titelgewinn in der vergangenen Saison wollen wir auch in diesem Jahr eine gute Rolle spielen und im besten Fall erneut ganz oben stehen. Dieses Vorhaben wird bei dem starken Teilnehmerfeld allerdings alles andere als einfach.

1.Kreisklasse Männer 25.Spieltag, Samstag 15 Uhr

Nach vier Punkten aus den letzten beiden Spielen reisen wir nach Pfiffelbach. Es geht nur noch um die berühmte „Goldene Ananas“, denn Tabellenplatz fünf ist uns nicht mehr zu nehmen. Martin Franke von Pfiffelbach wird die Partie im Liveticker begleiten.