Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛 „Wieder ist einiges los – besonders am Sonntag gibt es ein volles Empor-Programm.“ von Rene Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Empor Weimar 06

B-Junioren Kreisliga Nachholspiel Heute 18:30 Uhr ZLSG Wormstedt - FC Empor Weimar 06 Nach dem verlorenen Pokalfinale wollen unsere B1-Junioren heute den Kreismeistertitel bei der ZLSG Wormstedt perfekt machen. Dafür wird allerdings noch ein letzter Dreier benötigt. Anstoß ist um 18:30 Uhr in Wormstedt. 2.Kreisklasse Männer 17.Spieltag Samstag 15 Uhr Sportplatz Tröbsdorf FC Empor Weimar 06 lll - SV Tonndorf ll Schlag auf Schlag geht es aktuell für unsere 3. Männer. Nach dem Nachholspiel am Donnerstag gegen den SC 1903 Weimar II steht nun direkt das nächste Heimspiel gegen den SV Tonndorf II an. Das Hinspiel ging deutlich verloren, diesmal soll es besser laufen. Kreisoberliga Männer 24.Spieltag Samstag 15 Uhr FSV Martinroda - FC Empor Weimar 06 Für unsere 1. Männer gilt es nach dem starken Heimsieg gegen das bisher beste Rückrundenteam, die Leistung nun auch auswärts zu bestätigen. Zu Gast ist die Mannschaft beim FSV Martinroda, der eine starke Hinrunde spielte, in der Rückrunde zuletzt aber etwas schwächelte. Jeder weitere Punktgewinn wäre enorm wichtig für den Klassenerhalt.

E-Junioren Kreisliga 13.Spieltag Sonntag 9 Uhr, Wimaria Stadion FC Empor Weimar 06 - Schöndorfer SV Bereits am Sonntagmorgen um 9 Uhr dürfen auch unsere E1-Junioren wieder Heimrecht genießen. Zu Gast ist der Schöndorfer SV – gegen diesen Gegner ging das Hinspiel noch verloren. Nun möchte man sich dafür revanchieren.