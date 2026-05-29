Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

B-Junioren Kreisliga Nachholspiel Heute 18:30 Uhr
Nach dem verlorenen Pokalfinale wollen unsere B1-Junioren heute den Kreismeistertitel bei der ZLSG Wormstedt perfekt machen. Dafür wird allerdings noch ein letzter Dreier benötigt. Anstoß ist um 18:30 Uhr in Wormstedt.
2.Kreisklasse Männer 17.Spieltag Samstag 15 Uhr Sportplatz Tröbsdorf
Schlag auf Schlag geht es aktuell für unsere 3. Männer. Nach dem Nachholspiel am Donnerstag gegen den SC 1903 Weimar II steht nun direkt das nächste Heimspiel gegen den SV Tonndorf II an. Das Hinspiel ging deutlich verloren, diesmal soll es besser laufen.
Kreisoberliga Männer 24.Spieltag Samstag 15 Uhr
Für unsere 1. Männer gilt es nach dem starken Heimsieg gegen das bisher beste Rückrundenteam, die Leistung nun auch auswärts zu bestätigen. Zu Gast ist die Mannschaft beim FSV Martinroda, der eine starke Hinrunde spielte, in der Rückrunde zuletzt aber etwas schwächelte. Jeder weitere Punktgewinn wäre enorm wichtig für den Klassenerhalt.
E-Junioren Kreisliga 13.Spieltag Sonntag 9 Uhr, Wimaria Stadion
Bereits am Sonntagmorgen um 9 Uhr dürfen auch unsere E1-Junioren wieder Heimrecht genießen. Zu Gast ist der Schöndorfer SV – gegen diesen Gegner ging das Hinspiel noch verloren. Nun möchte man sich dafür revanchieren.
D-Junioren Kreisliga 17.Spieltag Sonntag 9 Uhr, Wimaria Stadion
Zeitgleich treffen unsere D3-Junioren auf den FC Einheit Bad Berka. Die Kemptner-Elf musste als jüngerer Jahrgang zuletzt etwas Lehrgeld bezahlen, möchte nun aber den Hinspielsieg gegen Bad Berka wiederholen.
Ü-32 Landespokal Finalturnier Sonntag ab 10 Uhr Sportplatz Tröbsdorf
mit SG Vimaria Weimar / Empor Weimar, SG Thüringen Weida / Stahl Unterwellenborn, SV Großrudestedt, und Lok Erfurt
Die Finalrunde der Ü32 steht auf dem Tröbsdorfer Sportplatz an. Gespielt wird jeweils 30 Minuten pro Partie. Gegner unserer Spielgemeinschaft sind Weida, Großrudestedt und Lok Erfurt. Gespielt wird um das Ticket für den Landespokal. Los geht es ab 10 Uhr.
D-Junioren Kreisoberliga 20.Spieltag Sonntag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion
Unsere D1-Junioren empfangen die zweite Mannschaft des SC 1903 Weimar zum Heimspiel. Erst vor wenigen Wochen trafen beide Teams bereits aufeinander, damals setzte sich unsere Mannschaft knapp durch. Auch diesmal dürfte es eine enge Partie werden.
A-Junioren Kreisoberliga Sonntag 12 Uhr, Kunstrasenplatz Schöndorf
Ebenfalls ein Heimspiel bestreiten unsere A-Junioren in Schöndorf gegen Haarhausen. Die Gäste gehen als Favorit in die Begegnung, dennoch möchte unsere SG dagegenhalten. Anstoß ist um 12 Uhr.
C-Junioren Kreisliga 17.Spieltag, Sonntag 12:30 Uhr, Wimaria Stadion
Plötzlich ist unsere C1 wieder mitten im Rennen um den Meistertitel. Bevor es zum möglichen Showdown gegen den Schöndorfer SV kommt, wartet zunächst die Pflichtaufgabe gegen den FSV Zottelstedt. Wichtig wird sein, die Partie von Beginn an ernst zu nehmen.
1.Kreisklasse Männer 24.Spieltag Sonntag 15 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf
Für die Elf von Dominik Greger geht es in der 1. Kreisklasse zwar nur noch um die „Goldene Ananas“, dennoch möchte die Mannschaft noch einmal alles heraushauen. Die Gäste besitzen weiterhin kleine Aufstiegschancen, weshalb ein faires und engagiertes Duell erwartet wird.
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