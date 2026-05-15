Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

D-Junioren Kreisliga 16.Spieltag Samstag 10:15 Uhr
Dritter gegen Vierter heißt es am Samstag ab 10:15 Uhr, wenn Blau-Weiß Stadtilm auf die D3-Junioren des FC Empor Weimar 06 trifft. Für den jüngeren Empor-Jahrgang setzte es im Hinspiel noch eine bittere Niederlage. Nun soll der Spieß umgedreht werden.
1.Kreisklasse Männer 23.Spieltag Samstag 15 Uhr
Die zweite Mannschaft reist zu Apolda III, die derzeit mit erheblichen personellen Problemen zu kämpfen haben. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre aus Empor-Sicht eine große Enttäuschung.
Kreisoberliga Männer 23.Spieltag, Samstag 15 Uhr Wimaria Stadion
Nach dem Punktgewinn trotz großer personeller Sorgen zuletzt möchte die erste Männermannschaft zuhause endlich wieder ein positives Zeichen setzen. Im Wimaria-Stadion wartet allerdings eine echte Herausforderung: Zu Gast ist die aktuell beste Rückrundenmannschaft der Liga. Entsprechend braucht es eine konzentrierte Leistung und die Unterstützung der Zuschauer.
D-Junioren Kreisoberliga 19.Spieltag, Sontag 10:15 Uhr
Am Sonntag um 10:15 Uhr pfeift Luis Kose die Partie der D1-Junioren bei Blau-Weiß Stadtilm an. Beide Teams befinden sich tabellarisch auf Augenhöhe. Für Empor wäre ein Sieg enorm wichtig, um im Rennen um Platz zwei dranzubleiben.
D-Junioren Kreisliga 19.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr
Als klarer Außenseiter reist die D2 zum wohl kommenden Titelträger TSV. Für die Mannschaft geht es vor allem darum, sich mit einem starken Gegner zu messen und wichtige Erfahrungen zu sammeln.
C-Junioren Kreisliga 16.Spieltag, Sonntag 12:30 Uhr Wimaria Stadion
Die C1-Junioren wollen gegen die SG VfB Apolda den nächsten Pflichtsieg einfahren. Bereits im Hinspiel sowie im Pokal konnte sich Empor deutlich mit 5:1 beziehungsweise 5:0 durchsetzen.
Ü-32 Landespokal 1.Runde Rückspiel, Sonntag 12:30 Uhr
Nach dem 1:1 im Hinspiel reist die Ü35 zum Rückspiel nach Steinbach-Hallenberg. Dort soll der Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht werden. Viel dürfte dabei von Kleinigkeiten abhängen.
2.Kreisklasse Männer 16.Spieltag, Sonntag 15 Uhr Wimaria Stadion
Die dritte Mannschaft gastiert beim Stadionnachbarn VSG Union Weimar-Nord. Das Hinspiel konnte Empor noch deutlich gewinnen, diesmal dürfte die Aufgabe allerdings schwerer werden, da einige Spieler zeitgleich mit der Ü35 in Steinbach-Hallenberg im Einsatz sind.
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