Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

D-Junioren Kreisliga 16.Spieltag Samstag 10:15 Uhr

Dritter gegen Vierter heißt es am Samstag ab 10:15 Uhr, wenn Blau-Weiß Stadtilm auf die D3-Junioren des FC Empor Weimar 06 trifft. Für den jüngeren Empor-Jahrgang setzte es im Hinspiel noch eine bittere Niederlage. Nun soll der Spieß umgedreht werden.

1.Kreisklasse Männer 23.Spieltag Samstag 15 Uhr

Die zweite Mannschaft reist zu Apolda III, die derzeit mit erheblichen personellen Problemen zu kämpfen haben. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre aus Empor-Sicht eine große Enttäuschung.

Kreisoberliga Männer 23.Spieltag, Samstag 15 Uhr Wimaria Stadion

Nach dem Punktgewinn trotz großer personeller Sorgen zuletzt möchte die erste Männermannschaft zuhause endlich wieder ein positives Zeichen setzen. Im Wimaria-Stadion wartet allerdings eine echte Herausforderung: Zu Gast ist die aktuell beste Rückrundenmannschaft der Liga. Entsprechend braucht es eine konzentrierte Leistung und die Unterstützung der Zuschauer.