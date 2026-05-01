Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Erneut auswärts: Unsere jüngeren D-Junioren reisen nach Thangelstedt, um sich dort mit den Löwen von Grün-Weiß Blankenhain zu messen. Beide Teams sind punktgleich – Spannung ist also garantiert.

Nach zuletzt stark gebeutelten Auftritten in Unterzahl sowie der deutlichen Niederlage in Zollhaus wollen unsere D1-Junioren nun wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Zu Gast ist die Spielgemeinschaft SG Blau-Weiß Niederzimmern, die bereits das Hinspiel nur ganz knapp für sich entscheiden konnte.

B-Junioren Kreisliga 11.Spieltag Samstag 12:30 Uhr, Wimaria Stadion

In klarer Favoritenstellung gehen unsere B-Junioren in das Heimspiel gegen die Gäste aus Zottelstedt. Die Gäste haben aktuell enorme Personalsorgen, konnten zuletzt aber dank der Unterstützung aus der eigenen C-Jugend dennoch in Blankenhain antreten. Nun hoffen sie, auch am Samstag spielfähig zu sein.

Kreisoberliga Männer 21.Spieltag Samstag 15 Uhr, Wimaria Stadion

Derbyzeit am Samstag um 15 Uhr im Wimaria-Stadion: Unsere 1. Männer empfangen den Schöndorfer SV. Das Hinspiel war legendär – nach einem 4:3-Rückstand in der 90. Minute konnten wir am Ende noch mit 7:4 gewinnen. Auch diesmal dürfte es auf Kleinigkeiten ankommen, denn wir wollen uns von der Abstiegszone absetzen, während die Gäste dranbleiben möchten.

E-Junioren Kreisliga 11.Spieltag Sonntag 9 Uhr, Wimaria Stadion

Nach dem Derby ist vor dem Derby. Nach der ärgerlichen Niederlage gegen den VfB Oberweimar wartet nun der SC 1903 Weimar. Können wir den Gegner ein wenig ärgern? Wir werden sehen – Anstoß ist bereits um 9 Uhr.

A-Junioren Kreisoberliga 11.Spieltag Sonntag 11:30 Uhr

Nach dem zuletzt erneuten Nichtantritt gegen Zottelstedt wollen unsere A-Junioren diesmal gegen das Schlusslicht der Liga unbedingt einen Sieg einfahren und endlich wieder ein positives Zeichen setzen.

C-Junioren Kreisliga 14.Spieltag Sonntag 12 Uhr

Dritter gegen Erster – zumindest etwas verzerrt durch zwei Nachholspiele des SSV – heißt es am Sonntagmittag in Großschwabhausen. Das Hinspiel war bereits eine enge Kiste, die wir knapp für uns entscheiden konnten. Auch diesmal wollen wir wieder alles reinwerfen.

Ü-32 Landespokal 1.Runde Hinspiel Sonntag 13 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Pokalzeit bei der Ü32: Im Landespokal steht ein Heimspiel in Tröbsdorf gegen den FSV Viernau an. Der Gegner ist nahezu unbekannt, doch genau das macht den Reiz aus. Unsere Mannschaft möchte sich eine gute Ausgangsposition verschaffen, bevor es am 17. Mai nach Steinbach-Hallenberg geht.

1.Kreisklasse Nord 21.Spieltag, Sonntag 14 Uhr

Gegen die aktuell wohl stärkste Kreisklassen-Mannschaft der Liga muss unsere Zweite den kurzen Weg zum SV Gaberndorf antreten. Die Gastgeber stehen bereits mit einem halben Bein in der Kreisliga und wollen auch gegen uns den nächsten Schritt machen. Unsere Mannschaft hat zuletzt aber gezeigt, dass deutlich mehr möglich ist, als es die bisherige Rückrunde vermuten lässt.

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