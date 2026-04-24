Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

– Foto: Presseteam Empor Weimar / Tom

Schon am Samstagmorgen um 09:30 Uhr tritt unsere D2 in Legefeld an. Gegen die Gastgeber, die im Hinspiel bezwungen werden konnten, dürfte es erneut auf Kleinigkeiten ankommen, wer am Ende die drei Punkte einfährt.

Bereits heute Abend macht sich unsere Ü35 auf den kurzen Weg zum SV Gaberndorf, um dort ein Testspiel zu bestreiten. Wie immer steht dabei der Spaß im Vordergrund. Anstoß ist um 18:30 Uhr. D-Junioren Kreisliga 16.Spieltag Samstag 09:30 Uhr

B-Junioren Kreisliga 10.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr Wimaria Stadion

Nach dem erfolgreichen Pokalhalbfinale und dem Einzug ins Endspiel steht nun wieder der Ligaalltag an. Zu Gast ist die Spielgemeinschaft Blankenhain/Kranichfeld. Ein Gegner, der ebenfalls lange im Meisterschaftsrennen mitmischen wollte und keinesfalls zu unterschätzen ist. Für einen Heimsieg wird eine konzentrierte Leistung über die gesamte Spielzeit notwendig sein.

Kreisoberliga Männer 20.Spieltag, Samstag 15 Uhr Liveticker

Ein extrem wichtiges Auswärtsspiel steht für unsere erste Mannschaft beim punktgleichen SV Schwarza an. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern – entsprechend hoch dürfte die Brisanz dieser Partie sein. Mut dürfte dabei das Hinspiel machen, das Empor mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Doch klar ist auch: Auswärts wartet eine deutlich schwerere Aufgabe. Es wird auf Zweikampfstärke, Disziplin und den unbedingten Willen ankommen, um auch diesmal Zählbares mitzunehmen. Für alle, die nicht vor Ort sein können: René Beyer vom SV Schwarza wird die Partie im Liveticker begleiten und ausführlich berichten.

D-Junioren Kreisoberliga 16.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr

Nach dem knappen Derbysieg am Mittwoch auf dem Lindenberg wartet direkt das nächste Spitzenspiel. Als aktueller Tabellenzweiter möchte unsere D1 diesen Platz verteidigen. Dafür braucht es jedoch eine starke Leistung beim heimstarken TSV Zollhaus – mit Einsatz, Disziplin und Teamgeist soll der nächste wichtige Schritt gelingen.

D-Junioren Kreisliga 13.Spieltag Sonntag 11 Uhr

Einen erfolgreichen Test absolvierte die D3 bereits am ungewöhnlichen Montagstermin in Hopfgarten, wo die SG Niederzimmern/Gaberndorf III deutlich mit 7:0 bezwungen wurde. Nun soll in der Liga der nächste Dreier folgen.

E-Junioren Kreisliga 10.Spieltag, Sonntag 11:30 Uhr

Nach längerer Zeit darf unsere E1 endlich wieder um Punkte kämpfen. Dafür geht es zum VfB Oberweimar, wo man das Hinspiel bereits für sich entscheiden konnte. Daran möchte das Team nun anknüpfen und auch auswärts wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

C-Junioren Kreisliga 13.Spieltag, Sonntag 12:30 Uhr Wimaria Stadion

Eine kleine Lehrstunde musste unsere durch Sperren geschwächte C1 zuletzt im Pokalhalbfinale gegen Blankenhain hinnehmen. Nun geht es zurück in den Ligaalltag – und hier sind die Rollen wieder klar verteilt. Als Tabellenführer möchte man den Platz an der Sonne verteidigen, auch wenn der SSV mit Nachholspielen dann wieder vorbei ziehen kann.

2.Kreisklasse Männer 14.Spieltag Sonntag 14 Uhr

Nach der knappen Heimniederlage zuletzt reist unsere dritte Mannschaft nach Niederzimmern. Die Gastgeber gelten als eingespieltes und routiniertes Team, weshalb Empor trotz des Hinspielsiegs eher als Außenseiter in die Partie geht.

1.Kreisklasse Männer 20.Spieltag, Sonntag 15 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

FC Empor Weimar 06 ll - VFB Oberweimar ll

Derbytime heißt es am Sonntag ab 15:00 Uhr auf dem Sportplatz in Tröbsdorf. Unsere zweite Mannschaft trifft auf die Zweitvertretung des VfB Oberweimar. Beide Teams liegen tabellarisch dicht beieinander, sodass auch hier Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden dürften.

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