Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

Bereits heute Abend empfängt unsere Ü-35 den Lokalrivalen SC 1903 Weimar zu einem freundschaftlichen Vergleich. Im Vordergrund stehen Spielfreude, Einsatz und ein gutes Miteinander. Das Ergebnis ist dabei zweitrangig.

Nur noch einen Schritt vom Finale entfernt stehen die B-Junioren von Trainer Patrick Holecek. Die Gäste aus dem Tabellenmittelfeld der Kreisoberliga gehen zwar als leichter Favorit in die Partie, doch Empor will mit allen Tugenden dagegenhalten und den Traum vom Finale am Leben halten. Über Unterstützung von den Rängen würde sich die Mannschaft sehr freuen.

Kreisoberliga Männer – 19. Spieltag – Samstag, 15:00 Uhr, Wimaria Stadion

Für die Erste Mannschaft zählt im Abstiegskampf jeder Punkt. Nach zuletzt deutlich zu vielen Gegentoren – unter anderem in Haarhausen – will das Team eine klare Leistungssteigerung zeigen. Im Training wurde intensiv gearbeitet, insbesondere am Zweikampfverhalten. Ziel ist es, die Niederlagenserie zu stoppen und endlich wieder zu punkten. Anstoß ist direkt im Anschluss an das B-Junioren-Halbfinale.

D-Junioren – Kreisoberliga Nachholspiel – Sonntag, 10:30 Uhr, Wimaria Stadion

Die D1 empfängt am Sonntag den SV Rennsteig zum Nachholspiel. Beide Teams sind Tabellennachbarn, entsprechend ausgeglichen dürfte die Partie werden. Empor will mit einer guten Leistung den Heimdreier einfahren.

A-Junioren – Kreisoberliga Nachholspiel – Sonntag, 11:00 Uhr

Nach dem kampflosen Spielausfall zuletzt geht es nun auswärts in Mellingen weiter. Ziel ist es, mindestens einen Punkt mitzunehmen und sich stabil zu präsentieren.

C-Junioren – Kreispokal Halbfinale – Sonntag, 12:30 Uhr, Wimaria Stadion

Wie bereits die B-Junioren stehen auch die C-Junioren im Pokalhalbfinale. Die Rollen sind klar verteilt, zudem muss das Team auf zwei Leistungsträger verzichten. Dennoch wird alles reingeworfen, um für eine Überraschung zu sorgen und vielleicht eine kleine Sensation zu schaffen.

2. Kreisklasse Männer – 13. Spieltag – Sonntag, 15:00 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Für die Dritte Mannschaft geht es im Heimspiel gegen Blankenhain II um Wiedergutmachung. Das Hinspiel ging deutlich verloren – diesmal soll ein besseres Ergebnis her.

1. Kreisklasse Männer – 19. Spieltag – Sonntag, 15:00 Uhr

Auch die Zweite steckt aktuell in einer schwierigen Phase. Die Rückrunde verlief bislang nicht wie erhofft. In Moorental soll nun wieder eine bessere Leistung auf den Platz gebracht werden, um endlich wieder zu punkten. 💙💛