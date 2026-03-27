Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

– Foto: Presseteam Empor Weimar

Ein richtiges Brett wartet auf unsere E1-Junioren. Beim Spitzenreiter in Blankenhain haben wir das Hinspiel deutlich verloren – diesmal wollen wir uns klar besser präsentieren.

Für unsere erste Männermannschaft heißt es: Reaktion zeigen nach der zuletzt deutlichen Auswärtsniederlage. Die Gäste konnten zuletzt punkten, unter anderem gegen ein Spitzenteam. Für uns ist ein Heimsieg enorm wichtig, um nicht wieder in den Tabellenkeller zu rutschen.

D-Junioren Kreisliga, 12. Spieltag – Sonntag, 12:00 Uhr (Wimaria-Stadion)

Der Spitzenreiter ist bei unserem jüngeren D-Junioren-Jahrgang zu Gast. Wir wollen weiter lernen und bestmöglich dagegenhalten.

D-Junioren Kreisliga, 15. Spieltag – Sonntag, 09:00 Uhr (Wimaria-Stadion)

Auch unsere D2 geht als Außenseiter ins Heimspiel, will aber alles versuchen, um für eine Überraschung zu sorgen.

D-Junioren Kreisoberliga, 15. Spieltag – Sonntag, 10:30 Uhr (Wimaria-Stadion)

Direkt im Anschluss ist unsere D1 gefordert. Gegen Rudolstadt wollen wir die Niederlage aus der Vorwoche mit einer guten Leistung vergessen machen.

A-Junioren Kreisoberliga, 9. Spieltag – Sonntag, 11:00 Uhr

Fünfter gegen Sechster heißt es am Sonntag in Mellingen. Hier wird die Tagesform entscheiden – wir wollen etwas Zählbares mitnehmen.

2. Kreisklasse Männer, 11. Spieltag – Sonntag, 12:00 Uhr (Sportplatz Tröbsdorf)

Gegen den Tabellenzweiten mit Aufstiegsambitionen messen wir uns mit unserer dritten Mannschaft. In unserer ersten Saison sind wir eine echte Wundertüte – auch wenn die Gäste favorisiert sind.

1. Kreisklasse Männer, 17. Spieltag – Sonntag, 14:00 Uhr (Sportplatz Tröbsdorf)

Direkt im Anschluss empfängt unsere zweite Mannschaft den TSV Berlstedt/Neumark. Nach dem Aus im Aufstiegsrennen wollen wir die Saison dennoch ordentlich zu Ende spielen – dafür brauchen wir wieder mehr Konstanz.