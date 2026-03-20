Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

– Foto: Rene Heinze

Nach dem Last-Minute-Sieg zuletzt gegen Lok Arnstadt reist unsere D2 nur einen kurzen Weg nach Schöndorf, um sich mit den dortigen Füchsen zu messen. Die Gastgeber stehen aktuell auf Platz vier der Tabelle und gehen somit als klarer Favorit ins Spiel.

Ebenfalls mit kurzer Anreise geht es für unsere D3 nach Gaberndorf zur Spielgemeinschaft. Die Gastgeber sind aktuell Tabellenletzter – eine gute Gelegenheit für unser Team, mit einer starken Leistung drei Punkte mitzunehmen.

D-Junioren Kreisoberliga 14.Spieltag Samstag 10:30 Uhr

Deutlich weiter reisen muss unsere D1 am Samstag nach Martinroda. Gegen den FSV, den man im Hinspiel mit 5:1 besiegen konnte, soll der dritte Sieg in Folge eingefahren werden. Dennoch darf der Gegner keinesfalls unterschätzt werden.

A-Junioren Kreisoberliga 8.Spieltag Samstag 11 Uhr, Schöndorf Kunstrasenplatz



Auch für unsere A-Junioren geht es wieder los: In Schöndorf empfangen wir die SG TSV Magdala. Die Gäste haben aktuell zwei Punkte mehr auf dem Konto – mit einem Sieg könnte man vorbeiziehen. Genau das sollte das klare Ziel sein.

B-Junioren Kreisliga 8.Spieltag, Samstag 12:30 Uhr, Wimaria Stadion

Ein absolutes Spitzenspiel erwartet uns: Erster gegen Zweiter – unsere FC E trifft auf Eintracht Wickerstedt. Das Hinspiel war eine sehr enge Partie, die wir knapp für uns entscheiden konnten. Auch diesmal dürfte es wieder spannend werden.

2.Kreisklasse Männer 10.Spieltag, Samstag 14 Uhr

Unsere dritte Mannschaft startet ebenfalls wieder in den Ligabetrieb und reist nach Gaberndorf. Die Dritte ist in dieser Saison eine echte Wundertüte – Ziel sollte es mindestens sein, einen Punkt mitzunehmen.

Kreisoberliga Männer 16.Spieltag, Samstag 14 Uhr

Nach dem starken 1:1 gegen Spitzenreiter Germania Ilmenau geht es für unsere Erste zum SV Stahl Unterwellenborn. Die Gastgeber sind seit dem Trainerwechsel im Winter deutlich verbessert und konnten zuletzt sogar den TSV Elgersburg mit 4:2 schlagen. Hier ist höchste Aufmerksamkeit gefragt. Dennoch sollten wir unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen – das Minimalziel: mindestens ein Punkt.

E-Junioren Kreisliga 8.Spieltag Sonntag 10:30 Uhr , Wimaria Stadion

Am Sonntag geht es auch für die E1 von Trainer Christian Hertig wieder auf den Rasen. Das Team möchte die im Training erarbeiteten Inhalte besser umsetzen und in der Rückrunde den einen oder anderen Punkt mehr einfahren. Ein guter Auftakt könnte gegen die ZLSG Wormstedt gelingen.

C-Junioren Kreisliga 11.Spieltag Sonntag 12:30 Uhr, Wimaria Stadion

Nach dem hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg zuletzt empfängt die Mannschaft von Max Hertel die SG SV Ballstedt II. Ziel ist klar: Mit einer starken Leistung soll der nächste Heimsieg folgen.



1.Kreisklasse Männer 16.Spieltag, Sonntag 14 Uhr

Ein richtig schweres Spiel steht unserer Zweiten bevor. Beim SV Blau-Weiß Schmiedehausen, der das Hinspiel deutlich gewinnen konnte, ist eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den ersten beiden Rückrundenspielen nötig, um etwas Zählbares mitzunehmen.

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