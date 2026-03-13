Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Für unsere D3 wird es am Samstag wieder ernst. Im Heimspiel gegen den SV Marlishausen wartet eine schwere Aufgabe. Die Gäste gehören neben Haarhausen zu den Spitzenteams der Liga und können befreit aufspielen. Die Favoritenrolle liegt klar beim Tabellenzweiten.

Ein Spiel auf Augenhöhe wird zwischen unserer D2 und dem SV Lok Arnstadt erwartet. Das Hinspiel ging noch deutlich verloren – diesmal will die Mannschaft die Partie erfolgreicher gestalten und mit einem Dreier beenden.

D-Junioren Kreisoberliga 13.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion

Ebenfalls am Samstag um 10:30 Uhr ist die D1 zu Hause aktiv. Nach dem Pflichtsieg zuletzt will die Elf von Rottorf/Markert auch das erste Heimspiel der Rückrunde erfolgreich gestalten. Die Gäste aus Griesheim werden jedoch alles dagegenhalten, was sie haben.

Kreisoberliga Männer 15.Spieltag, Samstag 14:15 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz

Nach dem hart erkämpften Dreier zuletzt in Teichel will unsere Mannschaft im Heimspiel gegen den SV Germania Ilmenau so gut wie möglich dagegenhalten. Die Gäste reisen trotz ihrer Heimniederlage zuletzt als Tabellenführer an und gehen klar als Favorit in die Partie. Dennoch will Empor mit Einsatz, Disziplin und mannschaftlicher Geschlossenheit versuchen, dem Spitzenreiter Paroli zu bieten und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.

C-Junioren Kreisliga 10.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr

Erneut auswärts geht es für unsere C-Jugend weiter. Am ersten regulären Spieltag der Rückrunde reist die Elf von Max Hertel nach Schmiedehausen. Dort gilt es, den Platz und den Kampf anzunehmen, um weitere drei Punkte auf das Empor-Konto zu bringen.

1.Kreisklasse Männer 15.Spieltag, Sonntag 14 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Sehr fahrig startete unsere zweite Mannschaft in die Rückrunde. Beim mageren 0:0 in Kromsdorf ließ das Team mehrere Großchancen liegen. Gleichzeitig hatte man auch Glück, dass der Schiedsrichter bei einer Szene nicht auf Elfmeter für Kromsdorf entschied. Gegen Frankendorf braucht es daher eine klare Leistungssteigerung, um ein besseres Gesicht zu zeigen als zuletzt.

💙💛