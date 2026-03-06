Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Die D1-Junioren wollen nach der knappen 0:1-Auswärtsniederlage zuletzt unter ihrem neuen Trainer Niklas Rottorf beim TSV Bad Blankenburg die ersten Punkte der Rückrunde holen. Anstoß: Samstag, 9:00 Uhr.



D-Junioren Vorbereitungsspiel, Samstag 10:30 Uhr





Die D3-Junioren testen bei der Eintracht Erfurt. Anstoß: Samstag, 10:30 Uhr in Erfurt.

B-Junioren Kreisliga Nachholspiel, Samstag 10:30 Uhr

Die B-Junioren starten mit einem Nachholspiel in die Rückrunde. Die Mannschaft hat einiges vor, sollte den Gastgeber, der bisher noch ohne Punkte ist, aber nicht unterschätzen. Ein Sieg könnte sogar den Sprung auf den ersten Platz ermöglichen. Anstoß: Samstag, 10:30 Uhr.

Kreisoberliga Männer 14.Spieltag, Samstag 14 Uhr

Die erste Männermannschaft tritt auswärts bei der SG Traktor Teichel in Rudolstadt an. Im Nachholspiel letzte Woche gab es zwar eine deutliche 1:5-Niederlage, die allerdings zu hoch ausfiel. Auch diesmal will das Team ein gutes Spiel zeigen und mindestens einen Punkt mitnehmen. Anstoß: Samstag, 14:00 Uhr.



D-Junioren Kreisliga 12.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr

Die D2-Junioren reisen zur Spielgemeinschaft Pfiffelbach/Zottelstedt. In der Tabelle treffen die Sechsten auf die Neunten, die als Favorit gelten. Trainerin Nadine Soltau will, dass die Mannschaft mutig auftritt und das Spiel aktiv gestaltet. Anstoß: Sonntag, 10:30 Uhr.

C-Junioren Kreisliga, Nachholspiel, Sonntag 10:30 Uhr

Die C-Junioren starten ebenfalls mit einem Nachholspiel in die Rückrunde. Nach mehreren Vorbereitungsspielen will die Mannschaft mit einem Sieg den Abstand zum Tabellenführer Schöndorfer SV auf drei Punkte verkürzen. Gegner ist die SG VFB Apolda. Im Pokal konnte an gleicher Stelle bereits ein 5:1-Sieg gefeiert werden. Anstoß: Sonntag, 10:30 Uhr.

1.Kreisklasse Männer 14.Spieltag, Sonntag 14 Uhr

Die zweite Männermannschaft spielt auswärts beim TSV Kromsdorf 2. Beim letzten Test trat das Team mit einer Mischung aus zweiter und dritter Mannschaft an, diesmal steht eine stärkere Auswahl zur Verfügung. Kromsdorf wird gut aufgestellt sein, doch unsere Mannschaft will konzentriert auftreten und mit einem Dreier in die Rückrunde starten. Anstoß: Sonntag, 14:00 Uhr.



💙💛