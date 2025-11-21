Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

2.Kreisklasse Männer 9.Spieltag Freitag 18 Uhr, Wimaria Stadion
Bereits am Freitag empfängt die Dritte Mannschaft im Wimaria-Stadion den SV Einheit Legefeld II. Nach der letzten Niederlage wollen die Jungs wieder positive Schlagzeilen setzen.
Udpate: Spiel Abgesagt
D-Junioren Kreisliga 9.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr Wimaria Stadion
Nach dem 1:1 gegen Blankenhain will die D3 ihr Heimspiel gegen Lok Arnstadt besser gestalten. Die Gäste stehen zwar hinten in der Tabelle, werden aber um Punkte kämpfen.
D-Junioren Kreisliga 10.Spieltag Samstag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion
Nach längerer Pause darf die D2 wieder zum Heimspiel antreten. Keine leichte Aufgabe gegen die besser platzierten Gäste, doch die Mannschaft wird alles geben.
D-Junioren Kreisoberliga 10.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion
Nach dem Pokalaus wollen die D1-Mannschaften zu Hause Wiedergutmachung betreiben. Mit SV Rennsteig kommt ein Tabellennachbar, nur einen Punkt hinter uns, zu Besuch.
C-Junioren Kreisliga 9.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr
Topspiel für die C1: Unsere Mannschaft empfängt den Zweiten der Liga. Während wir alle Pflichtspiele inklusive Pokal gewannen, mussten die Gäste zuletzt nach einem starken Pokalfight gegen SC 1903 Weimar II eine Niederlage hinnehmen. Entscheidend werden Kleinigkeiten sein. Besonders aufpassen müssen wir auf Jonas Breu und Lenny Schlechtiger, die fast alle Tore ihrer Mannschaft erzielen.
1.Kreisklasse Männer 12.Spieltag Samstag, 14 Uhr, Tröbsdorf Sportplatz
Nach dem Punktgewinn beim Tabellenführer will die Zweite ihr letztes Heimspiel der Hinrunde voll ausnutzen und noch einmal alles geben.
Kreisoberliga Männer 12.Spieltag, Samstag 14 Uhr
Eine richtig schwere Aufgabe erwartet unsere Erste in Elgersburg. Die Gastgeber verfügen über mehrere Spieler mit höherklassiger Erfahrung, weshalb unsere Mannschaft als klarer Außenseiter ins Spiel geht. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge (Liga) wäre ein Punktgewinn dringend nötig. Dafür wird eine bessere Leistung als zuletzt im Heimspiel gegen FSV Martinroda erforderlich sein.