Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

2.Kreisklasse Männer 9.Spieltag Freitag 18 Uhr, Wimaria Stadion

Bereits am Freitag empfängt die Dritte Mannschaft im Wimaria-Stadion den SV Einheit Legefeld II. Nach der letzten Niederlage wollen die Jungs wieder positive Schlagzeilen setzen.

Udpate: Spiel Abgesagt

D-Junioren Kreisliga 9.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr Wimaria Stadion

Nach dem 1:1 gegen Blankenhain will die D3 ihr Heimspiel gegen Lok Arnstadt besser gestalten. Die Gäste stehen zwar hinten in der Tabelle, werden aber um Punkte kämpfen.

D-Junioren Kreisliga 10.Spieltag Samstag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion

Nach längerer Pause darf die D2 wieder zum Heimspiel antreten. Keine leichte Aufgabe gegen die besser platzierten Gäste, doch die Mannschaft wird alles geben.

D-Junioren Kreisoberliga 10.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion

Nach dem Pokalaus wollen die D1-Mannschaften zu Hause Wiedergutmachung betreiben. Mit SV Rennsteig kommt ein Tabellennachbar, nur einen Punkt hinter uns, zu Besuch.