Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛 Aufgrund des Volkstrauer- und Totensonntags wird an diesem Wochenende ausschließlich am Samstag gespielt. Für die A-Junioren geht es dabei um den Einzug ins Finale des Kreispokals, während die B-, C- und D-Junioren ihre Tickets für das Halbfinale lösen wollen. Den Abschluss des Fußball-Samstags bildet das Heimspiel der 1. Männermannschaft, die am späten Abend den FSV Martinroda empfängt.

D-Junioren Kreispokal Viertelfinale Samstag 9 Uhr SV Eintracht Wickerstedt - FC Empor Weimar 06 Als Favorit reist die Pücker-Elf nach Wickerstedt, um sich dort mit der Eintracht zu messen. Die Gastgeber, eine Klasse tiefer spielend, haben bislang nur einmal verloren – es dürfte also ein anspruchsvolles Duell werden. Nichtsdestotrotz will Empor den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. D-Junioren Kreisliga Nachholspiel Samstag 9 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz FC Empor Weimar 06 lll - FSV Grün-Weiß Blankenhain Ein Nachholspiel steht für die D3 an: Zuhause empfängt das Team Grün-Weiß Blankenhain und will den Auswärtssieg zuletzt in Bad Berka gerne vergolden. B-Junioren Kreispokal Viertelfinale Samstag 10 Uhr FSV Grün-Weiß Blankenhain - FC Empor Weimar 06 Gleiches gilt für die B-Junioren, die erneut auf den FSV Grün-Weiß Blankenhain treffen. Es wird – wie schon zuletzt – auf Kleinigkeiten ankommen, wer am Ende weiterkommt. In der Liga hatte Empor knapp mit 1:0 die Nase vorn.

C-Junioren Kreispokal Viertelfinale Samstag 10:30 Uhr SV 90 Niederkrossen - FC Empor Weimar 06

Ein Spiel auf Augenhöhe erwartet die C1. Der Tabellenzweite der Kreisliga-Staffel 3 trifft auf Empor, den Zweiten der Staffel 2. Dafür braucht es eine konzentriertere Leistung als zuletzt in Pfiffelbach – trotz des deutlichen 7:2-Erfolgs. A-Junioren Kreispokal Halbfinale, Samstag 12 Uhr, Kunstrasenplatz Schöndorf