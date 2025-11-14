Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

D-Junioren Kreispokal Viertelfinale Samstag 9 Uhr
Als Favorit reist die Pücker-Elf nach Wickerstedt, um sich dort mit der Eintracht zu messen. Die Gastgeber, eine Klasse tiefer spielend, haben bislang nur einmal verloren – es dürfte also ein anspruchsvolles Duell werden. Nichtsdestotrotz will Empor den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.
D-Junioren Kreisliga Nachholspiel Samstag 9 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz
FC Empor Weimar 06 lll - FSV Grün-Weiß Blankenhain
Ein Nachholspiel steht für die D3 an: Zuhause empfängt das Team Grün-Weiß Blankenhain und will den Auswärtssieg zuletzt in Bad Berka gerne vergolden.
B-Junioren Kreispokal Viertelfinale Samstag 10 Uhr
Gleiches gilt für die B-Junioren, die erneut auf den FSV Grün-Weiß Blankenhain treffen. Es wird – wie schon zuletzt – auf Kleinigkeiten ankommen, wer am Ende weiterkommt. In der Liga hatte Empor knapp mit 1:0 die Nase vorn.
C-Junioren Kreispokal Viertelfinale Samstag 10:30 Uhr
Ein Spiel auf Augenhöhe erwartet die C1. Der Tabellenzweite der Kreisliga-Staffel 3 trifft auf Empor, den Zweiten der Staffel 2. Dafür braucht es eine konzentriertere Leistung als zuletzt in Pfiffelbach – trotz des deutlichen 7:2-Erfolgs.
A-Junioren Kreispokal Halbfinale, Samstag 12 Uhr, Kunstrasenplatz Schöndorf
Bereits um den Einzug ins Finale geht es für die A-Junioren, die mit der Spielgemeinschaft FC Saalfeld/Stahl Unterwellenborn auf einen unbekannten Gegner aus Staffel 2 treffen. Die Gäste sind bislang ungeschlagen und dürften daher leicht favorisiert in die Partie gehen.
2.Kreisklasse Männer 8.Spieltag, Samstag 12 Uhr
Nach der kurzen Spielpause greift auch unsere Dritte wieder ein. In Tonndorf bei der Zweitvertretung will man zumindest das Minimalziel Punktgewinn erreichen – am besten natürlich mit etwas Zählbarem mehr.
1.Kreisklasse Männer 11.Spieltag, Samstag 14 uhr
Zum Spitzenreiter muss dagegen unsere Zweite. Nach der Niederlage zuletzt gegen Gaberndorf kann das Team nun befreit aufspielen – der Tabellenführer ZLSG ist bereits zehn Punkte entfernt. Gelingt es, an die starke zweite Halbzeit gegen Gaberndorf anzuknüpfen, ist vielleicht sogar eine Überraschung drin.
Kreisoberliga Männer 11.Spieltag Samstag 17:30 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz
Zur ungeliebten Anstoßzeit um 17:30 Uhr empfängt unsere Erste Mannschaft den FSV Martinroda. Nach dem verdienten, aber hart umkämpften 3:2-Pokalerfolg will die Zapfe-Elf auch in der Liga wieder punkten. Ob das gelingt, zeigt sich am Samstagabend.
