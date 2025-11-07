Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

D-Junioren Kreisoberliga 9.Spieltag, Heute 18 Uhr

Bereits heute tritt unsere D1 beim Lokalrivalen SC 1903 Weimar II an. Die Gastgeber vom Lindenberg konnten zuletzt überraschend in Niederzimmern gewinnen und werden auch uns alles abverlangen. Wir wollen aber an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Stadtilm anknüpfen und etwas Zählbares mitnehmen.

D-Junioren Kreisliga 8.Spieltag, Samstag 9 Uhr

Ein Spiel auf Augenhöhe dürfte es zwischen dem FC Einheit Bad Berka und unserer D3 geben. Beide Teams liegen im Mittelfeld der Tabelle, sodass am Ende wohl Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden werden.

A-Junioren Kreisoberliga 7.Spieltag Samstag 12 Uhr, Kunstrasenplatz Schöndorf

Auch für unsere A-Junioren steht ein Derby an. In Schöndorf empfängt die Apel-Elf den VfB Oberweimar. Nach der Niederlage zuletzt in Haarhausen will das Team ein deutlich besseres Ergebnis erzielen und wieder punkten.