Empor Weimar 06: Vorschau auf Wochenende 💙💛

D-Junioren Kreisoberliga 9.Spieltag, Heute 18 Uhr
Bereits heute tritt unsere D1 beim Lokalrivalen SC 1903 Weimar II an. Die Gastgeber vom Lindenberg konnten zuletzt überraschend in Niederzimmern gewinnen und werden auch uns alles abverlangen. Wir wollen aber an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Stadtilm anknüpfen und etwas Zählbares mitnehmen.
D-Junioren Kreisliga 8.Spieltag, Samstag 9 Uhr
Ein Spiel auf Augenhöhe dürfte es zwischen dem FC Einheit Bad Berka und unserer D3 geben. Beide Teams liegen im Mittelfeld der Tabelle, sodass am Ende wohl Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden werden.
A-Junioren Kreisoberliga 7.Spieltag Samstag 12 Uhr, Kunstrasenplatz Schöndorf
Auch für unsere A-Junioren steht ein Derby an. In Schöndorf empfängt die Apel-Elf den VfB Oberweimar. Nach der Niederlage zuletzt in Haarhausen will das Team ein deutlich besseres Ergebnis erzielen und wieder punkten.
B-Junioren Kreisliga 7.Spieltag Sonntag 12:30 Uhr, Kunstrasenplatz Schöndorf
Ebenfalls in Schöndorf empfängt die Holecek/Wagner-Elf den SSV Mellingen. Unsere Jungs spielen bisher eine richtig gute Runde und wollen auch diesmal mit einem Heimsieg nachlegen.
C-Junioren Kreisliga 8.Spieltag, Sonntag 13 Uhr
Das Heimrecht wurde getauscht, daher muss die Hertel/Lenz-Elf nun auswärts in Pfiffelbach ran. Nach dem spielfreien letzten Wochenende (Apolda Spiel verlegt) wollen unsere Jungs den Anschluss an Tabellenführer Schöndorf wahren und erneut punkten.
Kreispokal Männer Achtelfinale, Sonntag 13:30 Uhr
Eine schwierige Pokalaufgabe erwartet unsere Erste: Gegen den Tabellenführer der Kreisliga Süd, die Sportfreunde Elxleben/Marlishausen, wird uns alles abverlangt. Der Schöndorfer SV musste bereits seine Erfahrungen mit dem Aufstiegsfavoriten machen – besonders Torjäger Tom König zeigte dabei seine Qualitäten. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen, um weiterzukommen und vielleicht wieder ein tolles Pokalerlebnis wie im Vorjahr zu schaffen.
1.Kreisklasse Männer, Nachholspiel, Sonntag 14 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf
Richtig spannend dürfte es auch im Derby unserer Zweiten gegen den SV Gaberndorf werden. Beide Teams sind in etwa gleich stark und wollen den Kontakt zum Tabellenführer aus Wormstedt halten. Auch hier wird wohl die Tagesform entscheidend sein.
💙💛