Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

Unsere C-Junioren schwimmen derzeit auf einer echten Erfolgswelle. Am Samstag geht es zur SG VfB/BSC Apolda. Die Gastgeber konnten bisher dreimal gewinnen und mussten ebenso oft eine Niederlage einstecken. Empor hingegen will im siebten Punktspiel den siebten Sieg einfahren und die Serie weiter ausbauen.

Ein schweres Heimspiel steht der D2 bevor. Mit dem Tabellenzweiten wartet ein anspruchsvoller Gegner, doch die Jungs wollen mutig auftreten und das Bestmögliche herausholen. Wie bei der D3 ist Anstoß um 10:30 Uhr.

Nach einer unfreiwilligen Pause empfängt die Kemptner-Elf am Wochenende Blau-Weiß Stadtilm. Die Gäste belegen aktuell den dritten Tabellenplatz und gehen damit leicht favorisiert in die Partie. Empor will sich jedoch nicht verstecken und strebt auf heimischem Platz ein gutes Ergebnis an.

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die A-Junioren bei der SG Wachsenburg Haarhausen. Die Gastgeber holten bislang sechs Punkte aus drei Spielen und werden versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen. Ziel für Empor ist es, mindestens einen Punkt mit nach Weimar zu nehmen.

Nach dem überzeugenden Heimauftritt gegen den FSV Gräfenroda will unsere Erste nun auch auswärts wieder punkten. Beim TSV Bad Blankenburg, der zuletzt ein 2:2 im Derby gegen den TSV Elgersburg erreichte, soll das Minimalziel – ein Punktgewinn – erreicht werden. Dafür braucht es erneut eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung.

E-Junioren Kreisliga Sonntag 9 Uhr

Unsere E1 ist am Sonntagmorgen beim SSV Blankenhain zu Gast. Im Derby gegen die „Füchse“ dürften Kleinigkeiten den Ausschlag geben, wer am Ende die Nase vorn hat. Anstoß ist um 9:00 Uhr.

D-Junioren Kreisoberliga 8.Spieltag Sonntag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion

Spannung pur verspricht das Heimspiel der D1 gegen Blau-Weiß Stadtilm. Beide Teams liegen punktgleich in der Tabelle – beste Voraussetzungen für eine enge und interessante Partie.

2.Kreisklasse Männer 7.Spieltag Sonntag 12 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Nach dem überraschenden Auswärtssieg beim Staffelfavoriten SC 1903 Weimar II trifft unsere Dritte nun auf die VSG Union Weimar-Nord. Die Gäste konnten bisher nur einmal gewinnen, werden aber alles daransetzen, Empor zu ärgern. Besonders im Blick behalten sollte man den erfahrenen Angreifer Marcel Koch. Anpfiff ist bereits um 12 Uhr in Tröbsdorf.

1.Kreisklasse Männer 10.Spieltag, Sonntag 14:30 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Direkt im Anschluss empfängt die Zweite die SG VfB/BSC Apolda III. Empor geht als Favorit in die Partie, hat in dieser Saison aber schon einige Punkte liegen lassen. Bis zur Winterpause möchte das Team nun möglichst viele Zähler sammeln und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten.