Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

D-Junioren Kreisoberliga 7.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr
Nur kurze Pause nach dem Pokalspiel am Donnerstag: Die Pücker-Elf reist erneut, um bei der zweiten Mannschaft des SV 09 Arnstadt konzentriert aufzutreten und die drei Zähler zu sichern.
A-Junioren Kreisoberliga 5.Spieltag Samstag 11 Uhr Schöndorf Kunstrasenplatz
Die A-Junioren unserer SG treffen erneut auf den FC Einheit Bad Berka. Nach dem erfolgreichen Pokalauftritt gilt es nun, auch in der Liga zu überzeugen. Ein Spiel, bei dem die Tagesform entscheidet, soll genutzt werden, um ein positives Ergebnis einzufahren.
C-Junioren Kreisliga 6.Spieltag, Samstag 12 Uhr
Gegen den jüngeren Jahrgang des VfB Oberweimar treten die C-Junioren auf dem Lindenberg an. Das Team will an die bisherigen guten Leistungen anknüpfen und den Erfolg mitnehmen.
Kreisoberliga Männer 9.Spieltag Samstag 16 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz
⚠️ Hinweis: Das Spiel der 1. Männermannschaft findet jetzt um 16:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Lindenberg statt. Nach dem hart erkämpften 4:2-Erfolg im Pokal bei Schmiedehausen empfangen die ersten Männer den FSV Gräfenroda. Die Gäste kommen nach ihrem Pokalaus sicher hoch motiviert. Unser Team will im letzten Heimspiel des Jahres den nächsten Sieg einfahren.
E-Junioren Kreisliga 5.Spieltag, Sonntag 9 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz
Unsere E1-Junioren treten nun bereits um 9:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Lindenberg an, statt wie ursprünglich geplant um 10:30 Uhr. Gegen einen wohl gleichwertigen Gegner möchte das Team konzentriert auftreten und den Dreier holen.
D-Junioren Kreisliga 7.Spieltag, Sonntag 9 Uhr
Ebenfalls am Sonntag um 9:00 Uhr tritt unsere D2 beim TSV Kromsdorf an. Beide Teams sind ähnlich in die Saison gestartet, daher wird ein Spiel auf Augenhöhe erwartet. Mit einer fokussierten Leistung möchte die Mannschaft das gewünschte Resultat mit nach Hause bringen.
B-Junioren Kreisliga 5,Spieltag Sonntag 10:30 Uhr, Schöndorf Kunstrasenplatz
FC Empor Weimar 06 - ZLSG Wormstedt
Unsere B-Junioren spielen nun am Sonntag statt am Samstag. Durch die Sperrung des Rasenplatzes im Wimaria-Stadion waren auch wir gezwungen, das Spiel zu verlegen. Wir danken dem Schöndorfer SV herzlich für die schnelle Bereitstellung des Platzes und dafür, dass wir bei euch spielen dürfen! Neuer Anstoß: Sonntag, 10:30 Uhr.
D-Junioren Kreisliga 6.Spieltag, Sonntag 10:30 Uhr
2.Kreisklasse Staffel: B, 6.Spieltag Sonntag 14:30 Uhr
Gegen die Landesklassen-Reserve geht es für unsere dritte Mannschaft auf den Lindenberg. Als klarer Außenseiter soll dennoch eine bessere Leistung als zuletzt in Blankenhain II oder Hopfgarten gezeigt werden, um die Partie bestmöglich zu gestalten.