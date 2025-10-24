Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

D-Junioren Kreisoberliga 7.Spieltag, Samstag 10:30 Uhr

Nur kurze Pause nach dem Pokalspiel am Donnerstag: Die Pücker-Elf reist erneut, um bei der zweiten Mannschaft des SV 09 Arnstadt konzentriert aufzutreten und die drei Zähler zu sichern.

A-Junioren Kreisoberliga 5.Spieltag Samstag 11 Uhr Schöndorf Kunstrasenplatz

Die A-Junioren unserer SG treffen erneut auf den FC Einheit Bad Berka. Nach dem erfolgreichen Pokalauftritt gilt es nun, auch in der Liga zu überzeugen. Ein Spiel, bei dem die Tagesform entscheidet, soll genutzt werden, um ein positives Ergebnis einzufahren.

C-Junioren Kreisliga 6.Spieltag, Samstag 12 Uhr

Gegen den jüngeren Jahrgang des VfB Oberweimar treten die C-Junioren auf dem Lindenberg an. Das Team will an die bisherigen guten Leistungen anknüpfen und den Erfolg mitnehmen.

Kreisoberliga Männer 9.Spieltag Samstag 16 Uhr, Lindenberg Kunstrasenplatz

⚠️ Hinweis: Das Spiel der 1. Männermannschaft findet jetzt um 16:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Lindenberg statt. Nach dem hart erkämpften 4:2-Erfolg im Pokal bei Schmiedehausen empfangen die ersten Männer den FSV Gräfenroda. Die Gäste kommen nach ihrem Pokalaus sicher hoch motiviert. Unser Team will im letzten Heimspiel des Jahres den nächsten Sieg einfahren.