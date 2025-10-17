Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

Ü-35 Testspiel Freitag 18:30 Uhr

Nach längerer Pause treten unsere Ü35-Männer zur kurzen Reise nach Schöndorf an, um dort die Füchse-Elf zu testen. Wie immer steht dabei ganz klar der Spaß im Vordergrund.

B-Junioren Kreispokal Achtelfinale Samstag 12:30 Uhr, Wimaria Stadion



Ein spannendes Los erwischten unsere B-Junioren: Die Holecek-Elf empfängt im Derby den SC 1903 Weimar II. Die Gäste, eine Liga höher angesiedelt, gehen als Favorit in die Partie – trotzdem wollen unsere Jungs alles raushauen, was sie haben. Das verspricht ein packendes Spiel zu werden!

C-Junioren Kreispokal Achtelfinale Sonntag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion

Ähnlich sieht es bei den C-Junioren aus: Auch hier ist mit einer Kreisoberliga-Mannschaft ein starker Gegner im Wimaria-Stadion zu Gast. Doch auch die von Max Hertel trainierte Elf will alles geben, um ein gutes Spiel zu zeigen.

A-Junioren Kreispokal Viertelfinale Sonntag 12 Uhr, Schöndorf Kunstrasenplatz

Unsere Spielgemeinschaft mit Schöndorf und Berlstedt empfängt zuhause den FC Einheit Bad Berka. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, wer sich am Ende den Einzug in die nächste Runde sichert.