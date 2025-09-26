Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

Nach dem torlosen Remis gegen Tabellenführer Zollhaus steht für die D1 nun die nächste wichtige Aufgabe an. Am kommenden Spieltag geht es gegen Niederzimmern. Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet und wollen ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen.

Die D3 zeigte zuletzt eine starke und eine eher mäßige Halbzeit gegen Mellingen. Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn soll nun ein Dreier her – dafür braucht es aber eine geschlossene und konzentrierte Mannschaftsleistung über die gesamte Spielzeit.

Nach dem ersten Saisonsieg vor zwei Wochen gegen den VfB Oberweimar wollen die E-Junioren auch im Derby beim SC 1903 Weimar II punkten und etwas Zählbares mitnehmen.

Wieder gegen Apolda – diesmal zuhause. Nach dem überzeugenden Pokalerfolg, bei dem es nach 3:0-Führung am Ende noch einmal spannend wurde, sind die A-Junioren gewillt, auch in der Liga erneut gegen den VfB Apolda zu gewinnen.

Im Pokal war es zuletzt kein schöner, aber ein erfolgreicher Auftritt gegen den WSV. Gegen Zottelstedt soll die Leistung verbessert und mit dem nächsten Sieg nachgelegt werden.

Kreisoberliga Männer 6,Spieltag, Samstag 15 Uhr

Die Pflichtspielaufgabe wurde souverän gelöst, nun reist unsere Erste voller Selbstvertrauen nach Blankenhain. Die Gastgeber gewannen ebenfalls ihre Pokalpartie und haben bei einem Spiel weniger zwei Punkte weniger wie wir. In der vergangenen Saison gingen beide Duelle an uns – daran möchte das Team anknüpfen.

D-Junioren Kreisliga 6.Spieltag Sonntag 9 Uhr



Wie die E-Junioren ist auch die D2 bei SC 1903 Weimar III zu Gast. Zuletzt waren deutliche Fortschritte zu erkennen, nun soll auch auf dem Kunstrasenplatz der nächste Schritt gemacht werden.

C-Junioren Kreisliga 5.Spieltag Sonntag 12:30 Uhr, Wimaria Stadion

Ein echtes Spitzenspiel steht für die C1 an: Zuhause empfängt man den Tabellenzweiten. Bereits in der Vorbereitung trafen beide Teams aufeinander und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe – Auch diesmal könnten Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden.

2.Kreisklasse Männer 4.Spieltag Sonntag 15 Uhr

Nach einer unfreiwilligen Pause tritt unsere Dritte beim Absteiger Grün-Weiß Blankenhain an. Die Gastgeber sicherten sich zuletzt in der 90. Minute mit einem Lucky Punch einen 3:2-Sieg und gehen als Favorit ins Spiel. Unsere Mannschaft reist als Außenseiter nach Blankenhain, will sich dort aber mutig präsentieren und dem Gegner alles abverlangen.

1.Kreisklasse Männer 6.Spieltag Sonntag 15 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Auch auf die Zweite wartet ein Spitzenspiel: Zu Hause empfängt das Team den Kreisliga-Absteiger SG Moorental, der aus den bisherigen fünf Spielen vier Siege und ein Remis holte. Mit einem Sieg könnten wir auf Moorental in der Tabelle gleichziehen. Die Mannschaft ist hochmotiviert und will im Spitzenspiel ein deutliches Zeichen setzen.